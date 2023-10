Premier League divulga áudio VAR do gol “anulado incorretamente” de Luis Diaz e é chocante

To maior enredo que surgiu Tottenham Hostpura vitória do fim de semana Liverpool FC era Gol anulado de Luis Diaz. Em tempo real, parecia que o gol de Diaz era válido e deveria ter sido dado pelo VAR. Em vez disso, o jogo continuou e o gol foi confirmado como impedimentoque foi a chamada em campo.

O gol teria dado ao Liverpool uma vantagem de 1 a 0 aos 34 minutos. Em vez disso, o Tottenham marcou dois minutos depois e acabou vencendo por 2-1 contra um time do Liverpool que também viu dois de seus jogadores expulsos com cartões vermelhos. Assim que a partida terminou, os torcedores imediatamente queriam que o processo de decisão do VAR de manter a chamada de impedimento ao gol de Diaz fosse divulgado ao público.

O gol de impedimento de Luis Diaz deveria ter sido válido

Na terça-feira, o Quadro de Oficiais de Jogos Profissionais (PGMOL)o órgão de arbitragem do Liga Premiada, divulgou o áudio completo do processo do VAR. Em última análise, foi considerado incorreto, o que significa que o gol deveria ter sido concedido.

O que fica claro no áudio é que houve um falha grave de comunicação entre os árbitros do VAR e os árbitros em campo, o que levou à confusão brutal. O VAR determinou rapidamente que o gol era válido, dizendo “verificação concluída“. Sem o conhecimento deles, o chamada em campo estava impedida.

Como o jogo foi reiniciado, suas ligações para “pare o jogo“não tinha base. Um par de palavrões soaram durante todo o processo, à medida que as partes culpadas perceberam seu erro.

PGMOL também divulgou comunicado

A PGMOL pode confirmar que efetuámos uma revisão das circunstâncias que levaram à anulação incorreta do golo de Luis Diaz por impedimento… Reconhecemos que os padrões ficaram aquém das expectativas e reconhecemos o erro do Liverpool imediatamente após a conclusão do jogo. O VAR e o AVAR em questão foram removidos dos jogos restantes da 7ª rodada da Premier League e não foram incluídos nas nomeações para a 8ª rodada deste fim de semana.

Também mencionaram algumas medidas que serão tomadas para mitigar erros como este no futuro.

Embora isso seja ótimo e tudo, é absolutamente nenhum consolo para o Liverpool, que certamente se sentem extremamente desprezados. Não há como prever qual teria sido o resultado do jogo se o gol de Diaz fosse válido, mas não há como negar que não teria acontecido exatamente da mesma maneira.

A partida terminou com o Tottenham ultrapassando o Liverpool na classificação até segundo lugarembora Liverpool seja apenas um ponto atrás em quarto.