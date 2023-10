PremieRpet ABRE MAIS DE 50 VAGAS; Veja os cargos disponíveis!

Não perca tempo e vá atrás dessa oportunidade!

A PremieRpet, empresa especialista em nutrição de alta qualidade para cães e gatos e pioneira no desenvolvimento de alimentos Super Premium no Brasil, está com ótimas vagas abertas. Isto e, vale a pena conferir quais são os cargos:

Analista de Capacitação PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Logística – Itapevi – SP – Efetivo;

Analista de Manutenção – Dourado – SP – Efetivo;

Analista de Remuneração & Benefícios -Dourado – SP – Efetivo;

Analista de TI – Dourado – SP – Efetivo;

Analista Fiscal – Porto Amazonas – PR – Efetivo;

Assistente Fiscal – Dourado – SP – Efetivo;

Auxiliar de Atendimento (PCD) – Taquaritinga – SP – Efetivo;

Auxiliar de Atendimento (PCD) – Dourado – SP – Efetivo;

Auxiliar de Estoque I – Dourado – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição I – Extrema – MG – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza I – Extrema – MG – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza I – Itaitinga – CE – Efetivo;

Auxiliar de Produção I – Dourado – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção I – Porto Amazonas – PR – Efetivo;

Conferente I – Extrema – MG – Efetivo;

Consultor Técnico Comercial JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Manutenção – Dourado – SP – Efetivo;

Eletricista de Manutenção Industrial – Dourado – SP – Efetivo;

Engenheiro de Produção – Dourado – SP – Efetivo;

Inspetor de Qualidade – Porto Amazonas – PR – Efetivo;

Líder de Manutenção – Dourado – SP – Efetivo;

Líder de Produção – Dourado – SP – Efetivo;

Mecânico de Manutenção Industrial – Porto Amazonas – PR – Efetivo;

Operador de empilhadeira I – Extrema – MG – Efetivo;

Promotor de Merchandising – Brasília – DF, Canoas – RS e Foz do Iguaçu – PR – Efetivo.

Mais sobre a PremieRpet

Sobre a PremieRpet, vale ressaltar que, em 1995, um grupo de pessoas começou a transformar um sonho em realidade. Após 2 anos, nasce a primeira marca de alimentos Super Premium produzida no Brasil: a PremieRpet.

Desde então, a PremieRpet reafirma constantemente sua posição, através de produtos de altíssima qualidade e inovações constantes. A qualidade de seus produtos e serviços é inquestionável e contribui para formar uma imagem de marca diferenciada.

A PremieRpet é reconhecida no mercado pela seriedade e ética com que trata cada um dos aspectos envolvidos na fabricação e comercialização de seus produtos com a missão de fazer com que a relação do dono e seu pet seja mais prazerosa, próxima e longa possível.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas da PremieRpet já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Dito isso, fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



