preocupação para quem vai receber Bolsa Família

Um lote novo de depósitos será realizado no Caixa Tem de milhões de cidadãos hoje, quarta-feira (18). Os montantes correspondem ao Bolsa Família, cujos pagamentos do mês de outubro tiveram início hoje e se estendem até o dia 31.

Hoje, serão contemplados os beneficiários que têm o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1, seguindo-se a ordem do último dígito dessa numeração. Assim, cada um deles receberá, no mínimo, R$ 600, podendo chegar a valores superiores a R$ 900 no saldo do Caixa Tem.

Como o benefício depositado no Caixa Tem é composto

Conforme estabelecido nas diretrizes do programa, as famílias não podem receber valor inferior a R$ 600 total ou menos do que R$ 142 por membro ao mês. Então, além da garantia do valor mínimo, esse programa também oferece dois adicionais com grande importância.

O Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150, é destinado a crianças que tenham idades entre 0 e 6 anos. Já o Benefício Variável Familiar, de R$ 50, é concedido a crianças, gestantes ou adolescentes que tenham entre 7 até 18 anos.

Portanto, o valor final do benefício liberado pelo Caixa Tem dependerá da composição familiar do beneficiário. Supondo que uma família seja composta por uma mãe solteira, o filho de 3 anos, bem como outro de 5 anos, o montante chegará a R$ 900 (R$ 600 + dois adicionais de R$ 150).

Saque do programa Bolsa Família

Por meio do Caixa Tem, consegue-se realizar pagamentos, transferências, recargas de celular, compra com um cartão virtual e também efetuar saques. A última opção é feita nas lotéricas, seguindo as etapas abaixo:

Acessar o app Caixa Tem (disponível para Android ou iOS );

ou ); Selecionar o ícone “Saque sem Cartão”;

Tocar em “Gerar Código de Saque”;

Informar a senha;

Dirija-se a uma lotérica, informando o código em, no máximo, uma hora.



Caso esse prazo seja excedido antes do saque, basta gerar outro código de saque por meio do app.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

Veja abaixo as datas que serão praticadas neste mês de outubro:

1: A data de pagamento é no dia 18 de outubro;

2: A data de pagamento é no dia 19 de outubro;

3: A data de pagamento é no dia 20 de outubro;

4: A data de pagamento é no dia 23 de outubro;

5: A data de pagamento é no dia 24 de outubro;

6: A data de pagamento é no dia 25 de outubro;

7: A data de pagamento é no dia 26 de outubro;

8: A data de pagamento é no dia 27 de outubro;

9: A data de pagamento é no dia 30 de outubro;

0: A data de pagamento é no dia 31 de outubro.

Instabilidade no Caixa Tem

Os mais de 21 milhões de beneficiários do programa social estão começando a receber os pagamentos da rodada de repasses de outubro. No entanto, o aplicativo Caixa Tem está enfrentando problemas, impedindo que os beneficiários recebam os repasses e consultem as informações do valor.

O app da Caixa Econômica Federal, amplamente conhecido pelos beneficiários e pela maioria dos brasileiros, é responsável pelos valores de alguns benefícios. Assim, oferece várias opções, incluindo dados de cada rodada de pagamento, como o que será recebido e a data em que será liberado.

Mas, como citamos, nesta semana, o aplicativo apresentou falhas que têm impossibilitado seu uso. Uma dessas falhas vem acontecendo quando o beneficiário seleciona a opção “Bolsa Família” para tentar verificar o repasse de outubro.

Assim, o Caixa Tem exibe a mensagens de erro. Esse problema tem causado muita confusão entre os beneficiários, que podem pensar que foram bloqueados ou até mesmo excluídos do programa. No entanto, é importante ressaltar que a mensagem não está relacionada a bloqueios ou cancelamentos. Essa é apenas uma instabilidade.

O alto número de acessos durante essa fase de pagamentos pode contribuir com o problema. Dessa forma, é recomendado que os beneficiários utilizem outros meios para consultar os pagamentos, que estão funcionando normalmente, como o site oficial do programa, que tem o mesmo nome, e o Portal do Cidadão.

Em casos mais graves, o app nem permite que o login seja realizado e, quando permite, uma tela em branco com apenas uma mensagem de erro é exibida ao usuário. Novamente, o problema pode estar relacionado ao alto número de acessos, que sobrecarrega os sistemas do aplicativo, e é necessário aguardar pela correção.

Porém, uma das soluções pode ser tentar acessar o aplicativo em horários alternativos e com menos movimento, como durante a noite ou de madrugada, por exemplo. Além disso, aqueles que precisam receber os valores podem tentar realizar o saque nas agências da Caixa, apresentando documentos pessoais e explicando a situação. Quem quiser, pode utilizar caixas eletrônicos e casas lotéricas, com um dos cartões do programa.