Prepare-se! Novos avanços anunciam que o Concurso TRT 11 deve sair a qualquer momento

Se você aguarda o concurso TRT 11 ( Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região) saiba que o edital deve sair nos próximos dias.

A preparação avançou e já foi realizado a assinatura de contrato com a banca. Veja mais informações.

Sobre o concurso TRT 11

A expectativa pelo edital do novo concurso TRT 11 (Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região), abrangendo os estados do Amazonas e Roraima, está prestes a se concretizar.

Foi divulgado no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, 23 de outubro, o extrato de contrato com a banca organizadora, que será a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Em 14 de outubro, o presidente do órgão, Audaliphal Hildebrando, havia confirmado que a publicação do edital deve ocorrer até novembro.

A aplicação das provas do concurso TRT 11 está programada para janeiro, conforme anunciado em julho pelo presidente da comissão organizadora, desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes.

Embora as vagas ainda não tenham sido especificadas, o tribunal já confirmou que a seleção abrangerá os cargos de técnico e analista judiciários, ambos requerendo nível superior. Atualmente, as remunerações são de R$ 8.046,84 para técnicos e R$ 13.202,62 para analistas.

Alguns dos campos que provavelmente serão contemplados no concurso TRT 11 incluem:



Tecnologia da Informação

Engenharia

Arquitetura

Enfermagem

Psiquiatria

Biblioteconomia

O tribunal possui autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para o preenchimento de 80 vagas em 2023, distribuídas da seguinte forma:

Técnicos: 41 vagas

Analistas: 39 vagas

Concurso TRT 11 anterior

O concurso anterior do TRT 11 RR AM ocorreu em 2016 e disponibilizou 63 vagas imediatas, além de formar um cadastro reserva, contemplando cargos de nível médio e superior. A banca organizadora, naquela ocasião, foi a Fundação Carlos Chagas – FCC.

Para candidatos com ensino médio, as vagas foram destinadas aos técnicos judiciários nas seguintes áreas:

Administrativa: 35 oportunidades, além do cadastro reserva.

Tecnologia da Informação: 6 vagas, juntamente com cadastro reserva.

Enfermagem: cadastro reserva.

Já para os candidatos com nível superior, as vagas foram para os analistas, nas áreas a seguir:

Administrativa: 1 vaga, mais cadastro reserva.

Judiciária: 16 vagas, com cadastro reserva.

Oficial de Justiça Avaliador Federal: cadastro reserva.

Arquitetura: cadastro reserva.

Arquivologia: 1 vaga, além de cadastro reserva.

Contabilidade: 1 vaga, com cadastro reserva.

Engenharia Civil: cadastro reserva.

Engenharia Elétrica: cadastro reserva.

Estatística: cadastro reserva.

Serviço Social: cadastro reserva.

Tecnologia da Informação: 1 vaga, com cadastro reserva.

Medicina do Trabalho: 1 vaga, mais cadastro reserva.

Psicologia: 1 vaga, com cadastro reserva.

Odontologia: cadastro reserva.

Esse concurso anterior ofereceu uma variedade de oportunidades para diferentes níveis de qualificação, atendendo às necessidades do TRT 11 RR AM.

Outros concursos tribunais

O concurso TSE- Tribunal Superior Eleitoral- vai acontecer em breve. Vale lembrar que foram disponibilizadas as novas regras para seleção unificada.

Se você tem interesse neste edital, acompanhe mais esclarecimentos abaixo. Sobre o novo concurso TSE O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está fazendo história ao introduzir novas diretrizes para concursos públicos que visam preencher posições na Justiça Eleitoral. Uma das mudanças mais notáveis é a autorização para que o TSE conduza um concurso público unificado. O documento foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 17 de outubro, marcando uma atualização da resolução anterior de 2013. A decisão foi unânime entre os ministros do TSE, tomada durante uma sessão administrativa em 10 de outubro. Então, como isso funciona? Esse processo de seleção unificado será liderado pelo TSE, mas contará com a colaboração dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Tudo será regido por um único edital, que especificará a quantidade de vagas disponíveis tanto no TSE quanto nos TREs que aderirem a essa inovação. É uma ideia que lembra o Concurso Nacional Unificado (CNU), frequentemente apelidado de “Enem dos concursos”, que o governo federal está implementando para preencher vagas em diversos setores do serviço público neste ano. Para os TREs que desejam se juntar a essa iniciativa, a resolução exige a apresentação de um termo de adesão, assinado pelo presidente do TRE correspondente, indicando as vagas que serão oferecidas. Há, no entanto, uma condição para o concurso TSE : os TREs que já têm candidatos aprovados em concursos anteriores com prazos de validade ainda em vigor não podem aderir ao processo seletivo unificado. Veja mais aqui