Presidente do Banco Central prevê que o PIX irá substituir o uso do cartão de crédito

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, revelou que o PIX está prestes a ingressar em uma inovadora fase de desenvolvimento, que permitirá programar pagamentos de forma eficiente.

Ele acredita que essa evolução do PIX tem o potencial não apenas de aprimorar a experiência de pagamento, mas também de transcender as barreiras atuais e, eventualmente, substituir outras modalidades de pagamento, com destaque especial para o tradicional cartão de crédito.

As afirmações de Campos Neto ocorreram durante o XXXIII Encontro de Lisboa, um evento que reúne representantes dos bancos centrais dos países de língua portuguesa.

O presidente do BC enfatizou que o PIX está posicionado para desempenhar um papel fundamental na modernização das transações financeiras.

Assim, ele destacou um ponto crucial: o PIX tem a capacidade de oferecer uma alternativa mais econômica em comparação ao cartão de crédito.

Essa notícia promete revolucionar a maneira como os brasileiros realizam seus pagamentos diários. A capacidade de programar pagamentos com antecedência oferecerá uma conveniência adicional aos usuários, tornando a opção ainda mais atraente.

Além disso, a economia potencial proporcionada por esse sistema pode incentivar um maior uso do PIX em detrimento do cartão de crédito, uma vez que as taxas e encargos associados ao pagamento instantâneo tendem a ser mais vantajosos.

Para obter mais informações sobre essa empolgante evolução desse sistema, continue a leitura no texto que preparamos para você!

Entenda melhor sobre essas previsões feitas pelo presidente do Banco Central



Você também pode gostar:

O presidente do Banco Central projeta que, à medida que o PIX ganha uma maior presença e reconhecimento no cenário financeiro, a dependência em relação aos cartões de crédito tende a declinar.

Adicionalmente, Roberto Campos Neto observou que as empresas que emitem bandeiras de cartão também estão empenhadas em inovações e adaptações para enfrentar os desafios do futuro.

Além disso, um dos aspectos mais destacados durante sua apresentação foi o impressionante recorde estabelecido pelo PIX. O pagamento automático atingiu a marca de 168 milhões de transações em um único dia.

Essa rápida adesão superou as expectativas do Banco Central, revelando a notável aceitação dos usuários em relação ao sistema de pagamento instantâneo

Você pode se interessar em ler também:

Funcionalidade do Pix parcelado

Uma das inovações aguardadas no universo desse sistema de pagamentos é a inclusão do recurso de parcelamento, popularmente conhecido como “PIX Garantido”.

Embora a data oficial de lançamento para essa funcionalidade ainda permaneça em suspense, a expectativa em torno dela é significativa.

O presidente do Banco Central, Campos Neto, expressou sua visão otimista sobre essa expansão do PIX, encontrando eco entre especialistas notáveis, como o sócio associado da McKinsey, Roberto Nacchace.

Nacchace, em concordância com Campos Neto, acredita que a opção de parcelamento pelo PIX terá um impacto considerável no cenário dos pagamentos eletrônicos.

Especificamente, ele destaca que essa novidade provavelmente competirá diretamente com métodos tradicionais de pagamento, especialmente, como mencionamos anteriormente, para o cartão de crédito.

A migração para essa nova forma de pagamento, no entanto, deve ocorrer de maneira gradual, conforme as pessoas se adaptam às mudanças e as empresas ajustam suas estratégias.

PIX automático

Por fim, vale ainda destacar uma outra funcionalidade que deve ser lançada em breve. O Banco Central anunciou oficialmente o aguardado lançamento do PIX Automático, uma inovação que revolucionará a forma como realizamos pagamentos recorrentes.

A expectativa é que essa inovação entre em operação a partir de outubro de 2024, após alguns contratempos causados por questões relacionadas à paralisação dos servidores do BC, que resultaram em atrasos no cronograma.

Essa nova funcionalidade se destina a assumir o papel do débito automático convencional, proporcionando aos usuários do PIX uma maneira mais eficiente e flexível de gerenciar seus pagamentos recorrentes.

Com o PIX Automático, os consumidores terão a facilidade de programar pagamentos regulares. Como por exemplo, contas de água, luz, telefone e outros serviços, sem a necessidade de fornecer informações de conta bancária ou gerar boletos.

Isso promete elevar significativamente a utilidade e a adaptabilidade do PIX. Tornando-o assim uma opção ainda mais atrativa para os brasileiros que buscam maior praticidade em suas transações financeiras do dia a dia.