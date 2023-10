Prévia do UFC 294: Alexander Volkanovski e Kamaru Usman podem chocar Islam Makhachev e Khamzat Chimaev?

O UFC 294 é encabeçado por uma revanche da indiscutivelmente a melhor luta de 2023: o campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, contra o campeão peso pena, Alexander Volkanovski. Com Volkanovski intervindo com 12 dias de antecedência, ele conseguirá vingar a única perda de sua carreira no UFC?

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Alexander K. Lee do MMA Fighting fazem uma prévia do segundo encontro entre os grandes nomes do peso por peso, o que significa uma vitória para os dois e dão previsões sobre quem deixará Abu Dhabi com o título de 155 libras . Além disso, eles discutem o intrigante co-evento principal dos médios entre o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman e o retornado Khamzat Chimaev, as apostas na luta dos meio-pesados, junto com histórias desconhecidas para as primeiras lutas de sábado e muito mais.

Veja a prévia do UFC 294 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.