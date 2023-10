Prévia do UFC Vegas 80 e Bellator 300: Qual a melhor luta do doubleheader do fim de semana?

Usman Nurmagomedov e Grant Dawson têm tetos extremamente altos, pesando 155 libras, e os dois lutadores estarão presentes nos eventos principais enquanto o UFC e o Bellator se enfrentam no sábado. Mas será que a luta pelo título de Nurmagomedov contra Brent Primus no Bellator 300 é mais intrigante do que Dawson enfrentando Bobby Green no UFC Vegas 80?

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e José Youngs, do MMA Fighting, fazem uma prévia de ambos os eventos e discutem a emoção em torno de Nurmagomedov, de 26 anos, seu futuro incrivelmente brilhante e o que eles gostariam de ver para o fenômeno dos leves, se este for seu luta final do Bellator com rumores de venda. Eles também discutem o retorno de Cris Cyborg ao MMA contra Cat Zingano, e Ilima-Lei Macfarlane perdeu peso para sua oportunidade de campeonato contra Liz Carmouche.

Além disso, o painel mostra a atração principal de Dawson vs. Green no UFC APEX, o show discreto do evento e muito mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 80 e Bellator 300 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.