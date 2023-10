Previdência Social facilita o processo de concessão de benefícios com PERÍCIA MÉDICA ONLINE

Com o objetivo de agilizar o processo e reduzir as longas filas de espera por benefícios, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementou a perícia médica online, uma estratégia inovadora que elimina a necessidade de o segurado se deslocar até uma agência.

Além disso, como parte de um esforço conjunto entre a Previdência Social e o INSS para melhorar o acesso aos benefícios, várias mudanças foram implementadas.

Uma delas é a simplificação do processo de requerimento, facilitando o acesso aos serviços oferecidos. Agora, os segurados podem solicitar a perícia médica online de forma mais fácil e rápida, eliminando barreiras burocráticas.

Essa inovação é acompanhada por mutirões realizados em diferentes localidades, proporcionando atendimento presencial em casos específicos que exigem essa abordagem.

Dessa forma, a Previdência Social e o INSS estão adotando medidas abrangentes para atender às necessidades dos segurados de maneira eficaz e eficiente.

Para saber mais sobre como solicitar a perícia médica online e entender as mudanças recentes implementadas pela Previdência e INSS, continue lendo o texto preparado abaixo.

Estamos aqui para fornecer todas as informações necessárias para que você possa acessar seus benefícios de forma simples e descomplicada.

Entenda melhor como funciona o sistema do Atestmed



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou recentemente o Atestmed, um serviço inovador que faz parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social.

Através dessa “perícia médica online” que nada mais é do que uma análise documental, facilita bastante a vida daqueles que buscam o benefício por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença.

Dessa forma, a principal funcionalidade do Atestmed é permitir que os segurados enviem atestados médicos ou odontológicos emitidos dentro de um prazo de 90 dias. Com isso, a necessidade de perícias médicas presenciais, na maioria dos casos, é dispensada.

Uma vez recebida a documentação, os servidores do INSS realizam uma análise minuciosa para fornecer um parecer sobre o pedido.

Vale ressaltar que essa iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que busca agilizar o processo, reduzindo a burocracia e, ao mesmo tempo, garantindo que apenas aqueles que realmente necessitam do auxílio-doença o recebam.

Entretanto, para ser elegível ao auxílio-doença, utilizando a perícia médica online ou o meio tradicional, é necessário atender a alguns requisitos essenciais:

Ter um histórico de pelo menos 12 contribuições previdenciárias realizadas antes do mês de afastamento. Isso demonstra um comprometimento anterior com o sistema previdenciário;

Manter a qualidade de segurado, o que pode incluir diversas categorias, como empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e facultativo;

O funcionário deve apresentar um atestado médico que ateste a incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias. Esse documento é fundamental para justificar a solicitação do benefício por incapacidade temporária.

Como utilizar o serviço da perícia médica online?

Para solicitar uma perícia médica online com o Atestmed através do Meu INSS, siga estes passos resumidos:

Primeiramente, acesse o Meu INSS no site ou no aplicativo, sem a necessidade de login; Depois, selecione “Pedir benefício por incapacidade” na página inicial; Em seguida, preencha seu nome, CPF e data de nascimento, marque a opção “Não sou um robô”; Agora, selecione a opção “Benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença)”. Lembre-se de ler todas as informações; Avance para a análise documental a distância, se tiver documento médico; Confirme os dados e especifique se o afastamento é devido a acidente de trabalho; Logo após, anexe seus documentos (identidade e documentação médica); Por fim, leia as informações na tela e clique em “avançar/finalizar” para enviar o pedido.

Lembre-se de que a perícia médica online não é aplicável a afastamentos por acidentes de trabalho, que requerem uma visita presencial a uma agência do INSS.

Observação adicional sobre a perícia médica online

Para aqueles que não possuem um celular, acesso à internet ou encontram dificuldades ao utilizar os serviços de perícia médica online, há uma alternativa disponível.

Agora, é possível dirigir-se pessoalmente a uma agência do INSS para solicitar a perícia necessária.

Os servidores do INSS terão a capacidade de acessar o sistema diretamente, eliminando a necessidade de os cidadãos realizarem esse processo por conta própria.

“O servidor entrará na plataforma Meu INSS e vai poder cadastrar o Atestmed sem que o cidadão precise de um celular, isso vai facilitar o requerimento para aqueles que não têm acesso à internet. O que já podemos antecipar é que o serviço será mediante agendamento. Estamos estudando se ocorrerá em todas as agências ou se distribuiremos em polos específicos”, pontua o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.