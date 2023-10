Previsão da World Series 2023: quem tem maior probabilidade de vencer, quantos jogos serão e mais

TA temporada de 2023 da MLB parece ser emocionante, com o rangers do Texas e Arizona Diamondbacks enfrentando no Série Mundial. O confronto está sendo aclamado como um dos mais improváveis ​​da memória recente, com ambas as equipes recuperando de desvantagem para eliminar as equipes da World Series da temporada passada, a Houston Astros e Filadélfia Phillies.

O guardas estão perseguindo seu primeiro título da World Series, 12 anos depois de chegar à glória do campeonato. Enquanto isso, o Diamantes estão na World Series pela primeira vez desde 2001, quando conquistaram seu primeiro e único título.

Quem é o favorito para vencer a World Series de 2023?

De acordo com as probabilidades fornecidas pela PointsBet, o guardas estão listados como favoritos moderados para vencer a World Series, com chances de -175 em comparação com o Diamantes‘ +140. No entanto, os criadores de probabilidades esperam uma série competitiva que possa ir longe, com as seguintes probabilidades para o número total de jogos:

4 jogos: +550

5 jogos: +275

6 jogos: +205

7 jogos: +205

Quando se trata de prever o vencedor da série e a duração da série, um jogo de seis jogos guardas triunfo é considerado o resultado mais provável, enquanto um Diamantes varredura é considerada a mais improvável.

Quem poderia ser o MVP?

Em termos de desempenho individual dos jogadores, o shortstop do Rangers Corey Seager e defensor externo Adolis Garcia são atualmente co-favoritos para levar para casa o Prêmio Willie Mays de MVP da World Series. Logo atrás está o segunda base dos D-backs Chaleira Marte e defensor externo Corbin Carroll.

Para o Jogo 1 da World Series, Nathan Eovaldi dos Rangers e Zac Gallen dos Diamondbacks assumirão o controle no Globe Life Field. Espera-se que o time da casa assuma a liderança da série por 1-0, com as seguintes probabilidades:

Linha de dinheiro: Rangers -170, Diamondbacks +140

Propagação: Rangers -1,5

Acima/abaixo: 8 corridas

Quanto aos preços dos ingressos para o

Nos jogos da World Series no Arizona e no Texas, os fãs podem esperar pagar um bom dinheiro. No entanto, para os entusiastas do beisebol, pode valer a pena testemunhar a história em formação.