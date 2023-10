previsão de 800 vagas, confira

Os concurseiros que desejam uma colocação na área policial estão em festa. Isso porque há a previsão de ser lançado o concurso Polícia Penal CE com 800 vagas! Sendo assim, é importante estar de olho nas movimentações para se adiantar à divulgação do edital e se preparar com antecedência para sair na frente dos concorrentes.

Pensando nisso, hoje trouxemos muitas informações e dicas para você sobre esse assunto. Então, fique com a gente, leia até o final e não perca nada importante.

Concurso Polícia Penal CE pode sair com 800 vagas

No dia 11 de outubro, durante uma entrevista, o Secretário de Administração Penitenciária do Ceará, Mauro Albuquerque, compartilhou uma excelente notícia para os interessados na carreira policial no estado. Ele confirmou que um novo Concurso Polícia Penal CE está em fase de planejamento e deve sair em breve.

De acordo com as informações do secretário, o concurso deverá oferecer um total de 800 vagas para o cargo de Policial Penal. Dessas, 250 se destinarão para preenchimento imediato, enquanto as restantes 550 comporão o Cadastro Reserva (CR).

Mudanças importantes no concurso Polícia Penal CE: limite de idade foi ampliado

Uma mudança relevante que merece destaque é a aprovação de um projeto de lei que eleva o limite de idade para ingresso na carreira. Agora, os candidatos poderão concorrer até os 34 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

A saber, a criação da carreira de Policial Penal é resultado da emenda constitucional 104, promulgada em 2019, decorrente da proposta de emenda à Constituição (PEC) 14/2016. A partir dessa emenda, o quadro das Polícias Penais passou a ser formado pela transformação dos cargos de carreira dos agentes penitenciários ou carreiras equivalentes, além da realização de novos concursos.

Necessidade urgente de novos concursos na gestão atual

O atual governador do Ceará, Elmano de Freitas, destacou no início de seu mandato a importância de realizar novos concursos para cargos na área policial no estado, incluindo o cargo de Policial Penal.

Desse modo, movimentos e declarações do governador eleito do Ceará indicam que um novo concurso para o cargo de Policial Penal está próximo. Embora o Instituto Idecan tenha se destacado entre as possíveis organizadoras do concurso, é importante observar que o processo ainda está em andamento, e a empresa oficial responsável pela realização do certame terá confirmação em breve.

Remuneração inicial para policiais penais no Ceará

Os candidatos que ingressarem na carreira de Policial Penal no estado do Ceará poderão contar com uma remuneração inicial no valor de R$ 3.080,13. Além disso, esse valor poderá crescer com a progressão de carreira, chegando a R$ 7.787 com os benefícios.

Retrospectiva do último concurso Polícia Penal CE

O último concurso para a área de Polícia Penal no Ceará ocorreu em 2017, sob a organização do Instituto AOCP. Naquela ocasião, foram disponibilizadas 1.000 vagas, sendo 850 para candidatos do sexo masculino e 150 para candidatas do sexo feminino, para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária, que atualmente corresponde ao cargo de Policial Penal.

Quanto às provas em si, os candidatos enfrentaram diversas etapas no processo seletivo, incluindo:

Prova Objetiva: com caráter classificatório e eliminatório; Inspeção de Saúde: de caráter eliminatório; Avaliação de Capacidade Física: de caráter eliminatório; Avaliação Psicológica: de caráter eliminatório; Investigação Social e Funcional: de caráter eliminatório; Curso de Formação Profissional: com caráter classificatório e eliminatório.

Detalhes da Prova Objetiva

A Prova Objetiva consistiu em um exame de múltipla escolha, composta por 60 questões no total. Deste total, 48 questões abordavam Conhecimentos Gerais, enquanto as 12 restantes eram com foco em Conhecimentos Específicos.

A saber, as questões se distribuíram entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa : 12 questões;

Noções de Informática: 6 questões;

Noções de Direito: 10 questões;

Direitos Humanos e Cidadania: 10 questões;

Legislação Especial: 10 questões.

As questões específicas foram 12, cada uma valendo 1,5 ponto, somando 18 pontos ao total. No conjunto, a prova tinha um valor máximo de 74 pontos.

Avaliação de capacidade física do concurso Polícia Penal CE

Além da prova de conhecimentos gerais e específicos, para atuar na polícia do Ceará, os candidatos precisaram passar pela avaliação de capacidade física, que compreendia as seguintes provas:

Prova de salto em distância; Prova de salto em altura; Prova de corrida de 12 minutos.

Por fim, vale lembrar que o concurso Polícia Penal CE oferece uma oportunidade imperdível para quem deseja ingressar na carreira de Policial Penal no estado, e há a perspectiva de saírem 800 vagas em breve. Sendo assim, fique atento às atualizações para não perder essa chance de carreira na área da segurança pública e volte sempre, pois vamos trazer todas as novidades em primeira mão!