Previsões do Bellator 300 – Luta de MMA

Se o Bellator 300 é o começo do fim da promoção de longa data, ele será lançado em grande estilo.

Da chocante finalização de Jorge Masvidal por Toby Imada aos estrondosos nocautes de Hector Lombard, ao domínio de Ben Askren, ao inimitável Kimbo Slice to Fight Master, à épica rivalidade entre Eddie Alvarez e Michael Chandler, aos irmãos Pitbull, à última corrida de Fedor Emelianko até Cris Cyborg-Scott Coker reencontro com a parceria Bellator-RIZIN até a era do Grand Prix, isso é apenas superficialmente os momentos incríveis espalhados pelos 15 anos de existência do Bellator.

Como acontece com qualquer promoção que vive à sombra do grande e ruim UFC, também é fácil apontar alguns dos pontos baixos, incluindo disputas contratuais, eventos internacionais com atraso de fita, o incidente da Peppa Pig, os torneios Grand Prix mencionados acima, aparentemente se arrastando para sempre. , e ocasionalmente empurrando lutadores famosos para além de seu apogeu em lugares de destaque, e, bem, seu grande show de aniversário começando a semana com quatro lutas pelo título e terminando com duas… mas fora isso, a jaula do Bellator tem recebido consistentemente o segundo mais talentoso lista na América do Norte desde o seu início.

Em meio a rumores de que o PFL comprou o Bellator, tem havido muitos comentários pessimistas sobre o futuro da promoção, apesar de haver pelo menos mais um show agendado para novembro após o evento de sábado. Então, novamente, mesmo que o show continue, ele poderá estar sob uma nova gestão e com uma direção totalmente nova.

Também poderíamos ter alguns novos campeões, com Usman Nurmagomedov tentando permanecer invicto quando enfrentar Brent Primus e a lenda dos penas Cris Cyborg enfrentando Cat Zingano em uma luta de rancor altamente aguardada. Também a campeã peso mosca Liz Carmouche luta contra o amigo próximo Ilima-Lei Macfarlane no que se espera ser o canto do cisne de Macfarlane.

Aqui estão minhas previsões para as lutas pelo título do card principal do Bellator 300.

O que: Bellator 300

Onde: Arena Pechanga em San Diego

Quando: Sábado, 7 de outubro. O card começa com um card preliminar de 13 lutas às 18h30 horário do leste dos EUA, transmitido ao vivo pelo MMA Fighting. O card principal de três lutas começa às 22h (horário do leste dos EUA) no Showtime.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Usman Nurmagomedov (6) x Brent Primus

Espero uma limpeza completa nas defesas do título no sábado à noite, então vamos começar explicando como Usman Nurmagomedov vai lidar com Brent Primus.

Como seria de esperar de um lutador que veste o manto de Nurmagomedov, não há muitas lacunas no jogo do campeão dos leves. Ele não é exatamente o atleta que seu primo Khabib é – caramba, aquele cara era bom, né? – mas todas as características da escola Abdulmanap de golpes fortes estão lá: luta livre clínica, timing perfeito e faro apurado para a finalização.

Colocar Primus à distância é um grande desafio. O ex-campeão terá cinco rodadas para descobrir Nurmagomedov, mas sua melhor aposta pode ser partir imediatamente para a ofensiva e aproveitar as chances. É mais fácil falar do que fazer, já que Nurmagomedov pode aproveitar o menor erro, mas a defesa de quedas de Primus é inferior. Uma razão para isso é porque ele tem um ótimo jogo de chão e fica feliz em trabalhar nas costas, o que simplesmente não é viável quando você está lidando com o controle superior de Nurmagomedov e sua habilidade de cortar a guarda.

Existe alguma chance de Primus pegar Nurmagomedov com algo no chão? Sim, mas improvável. Essa é a luta do Nurmagomedov para perder se ele for para o wrestling e se ficar em pé, sou a favor da trocação mais precisa. Espere que esses dois lutem nas rodadas do campeonato, onde Nurmagomedov se afirmará a caminho de uma vitória por decisão ou de uma finalização tardia.

Escolha: Nurmagomedov

Cris Cyborg x Cat Zingano

Foi um caminho longo e tortuoso para chegar a este confronto, mas Cris Cyborg e Cat Zingano finalmente se enfrentam. Zingano almejava lutar com Cyborg desde pelo menos 2017, quando os dois ainda estavam no UFC, e parecia inevitável que ela conseguisse uma chance contra a lenda dos penas. Mas foram necessários três anos para que Zingano realmente tivesse a oportunidade. Agora que ela conseguiu, ela pode realmente vencer?

Ciborgue – Não. 4 no Ranking Pound-for-Pound do MMA – quase não perdeu um passo ao passar do Strikeforce para o Invicta FC, para o UFC e agora para o Bellator, continuando uma série notável de performances que a tornam uma favorita confortável, não importa quem esteja à sua frente. . Zingano é o desafio mais intrigante dela há algum tempo e ainda não vejo um caminho claro para a vitória para ela.

Talvez Zingano possa seguir o caminho furioso de Julianna Peña que levou à vitória sobre Amanda Nunes, mas Cyborg é um atacante mais técnico do que Nunes e um Zingano atacante pode acabar caindo de costas antes que ela saiba o que a atingiu. Não seria a primeira vez que seus sonhos de título terminariam num piscar de olhos.

A outra possibilidade é que Zingano tenha o melhor desempenho de sua vida no wrestling e consiga uma vitória para conquistar seu primeiro título mundial após uma vida inteira de perseguição. Seria uma bela história. Não é a história que veremos acontecer.

Cyborg impede as melhores tentativas de Zingano de derrubá-la, força Zingano a uma luta de boxe e termina no primeiro round.

Escolha: Ciborgue

Liz Carmouche (6) x Ilima-Lei Macfarlane

A perda de peso de Ilima-Lei Macfarlane é uma visão difícil para o que é potencialmente sua última caminhada até a jaula do Bellator. Esta é a segunda vez em três lutas que isso acontece (e ela errou por impressionantes três quilos antes), então é difícil não pensar que ela está mentalmente com um pé fora da porta há algum tempo e isso não é nada ideal. lugar para estar quando você está lutando contra um top 10 peso mosca.

Mesmo que Macfarlane não tivesse escorregado na balança, eu ainda escolheria Liz Carmouche. Ela não é uma campeã indomável de forma alguma, mas a coragem que a tornou uma pioneira do MMA tão duradoura ficou à mostra em seu reinado no campeonato. Enquanto houver tempo, Carmouche é perigoso.

Ela provavelmente não precisará de 25 minutos completos para colocar Macfarlane em apuros, já que suspeito que esses dois passarão pelo menos uma parte da luta em uma briga amigável. Carmouche tem as mãos mais pesadas e é mais provável que ela balance Macfarlane do que o contrário.

Dito isso, Macfarlane nunca foi finalizada e espero que ela mantenha esse recorde intacto, mesmo que a luta não saia do seu jeito. Carmouche por decisão.

Escolha: Carmouche