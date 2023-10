Previsões do UFC 294 – Luta de MMA

Islam Makhachev venceu a luta mais difícil de sua vida há 10 meses. Agora ele tem que fazer tudo de novo.

As circunstâncias são diferentes e aparentemente a seu favor desta vez, enquanto ele defende novamente o título dos leves contra o campeão dos penas Alexander Volkanovski, desta vez com Volkanovski assumindo a luta com 12 dias de antecedência, na luta principal do UFC 294, no sábado, em Abu Dhabi. .

É uma revanche que os fãs clamavam após seu emocionante primeiro encontro no UFC 284, seja porque simplesmente queriam mais um gostinho do favorito da Luta do Ano de 2023 ou porque sentiram que Volkanovski fez o suficiente para merecer a vitória (conte-me entre aqueles que sente que Makhachev derrotou Volkanovski confortavelmente, mas ainda está ansioso para vê-los lutar novamente).

Há um argumento a ser feito de que ambos os lutadores estão colocando muito em risco, com Makhachev trocando de um oponente que ele destruiu na primeira luta – Charles Oliveira, que desistiu da luta principal de sábado devido a um corte inoportuno – para um peso- rival no ranking por peso que o levou ao limite, e Volkanovski possivelmente desperdiçando uma segunda chance em Makhachev com pouco tempo para se preparar para isso. Não se engane: se Volkanovski perder, ele poderá dar adeus ao seu sonho de derrubar Makhachev para sempre.

As apostas são altas no co-evento principal, embora de uma forma que poucos poderiam ter previsto no início da semana passada. Khamzat Chimaev provavelmente luta pela disputa de cinturão em seu retorno ao peso médio, mas era para ser contra Paulo Costa, não ex-campeão meio-médio do UFC. Mas uma infecção no cotovelo tirou Costa e colocou Kamaru Usman, abrindo a porta para Usman desafiar Sean Strickland – um oponente que ele derrotou muitas luas atrás, quando Strickland ainda competia na categoria até 170 libras.

Usman e Chimaev pareciam estar em rota de colisão durante o reinado de Usman no campeonato, então essa luta faz muito sentido, mesmo que tenha acabado recebendo um cartão amarelo do nada. O grande F. Scott Fitzgerald escreveu certa vez que “Não há segundos atos na vida americana”, mas se Usman puder transformar esta oportunidade inesperada em uma chance de se tornar um campeão de duas divisões, talvez tenhamos que repensar essa citação.

Em outra ação do card principal, Magomed Ankalaev luta contra Johnny Walker em uma luta de meio-pesado com implicações de contendor, Ikram Aliskerov procura continuar sua impressionante corrida no peso médio quando luta contra o substituto de curto prazo Warlley Alves, e Said Nurmagomedov enfrenta Muin Gafurov em um celeiro de peso galo- queimador.

O que: UFC 294

Onde: Etihad Arena em Abu Dhabi

Quando: Sábado, 21 de outubro. O card começa com um card preliminar de oito lutas transmitido ao vivo no MMA Fighting às 10h horário do leste dos EUA. O card principal de cinco lutas começa às 14h (horário do leste dos EUA) e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Classificações globais e classificações libra por libra do MMA Fighting)

Islam Makhachev (1 LW, 2 P4P) vs. Alexander Volkanovski (1 FW, 1 P4P)

Alexander Volkanovski terá todas as desculpas do mundo se perder novamente para Islam Makhachev. E ele vai precisar deles.

Dou muito crédito a Volkanovski por aceitar essa luta em pouco tempo, porque mesmo que ele esteja jogando com o dinheiro da casa, há consequências se ele perder. Ele não terá outra chance contra Makhachev e se Volkanovski se machucar, isso provavelmente o forçará a sair da defesa do título dos penas contra Ilia Topuria em janeiro, que ele ainda planeja realizar. Além disso, Volkanovski está atualmente à frente de Makhachev nas listas Pound-for-Pound do MMA Fighting e do UFC; é justo derrubar Volkanovski se ele sofrer uma segunda derrota nesta série.

Na primeira luta, a saída constante de Volkanovski em pé e a incrível defesa no chão foram inspiradoras. Ele não teve medo de levar a luta para o maior Makhachev. Infelizmente para Volkanovski, ele acabou sofrendo alguns dos golpes mais fortes da disputa e, se não fosse pelo queixo de ferro, poderia ter perdido por nocaute, e não por decisão unânime. Sabemos que ele pode revidar, o que fez no quinto round, onde marcou o único knockdown da luta.

Espero que a batalha em pé aconteça de maneira semelhante no sábado, com Volkanovski utilizando movimentos habilidosos de entrada e saída para abrir Makhachev para combos, e Makhachev marcando com socos de longo alcance que configuram contra-ataques fortes. O que eu acho que a luta será diferente é que Makhachev terá um sucesso mais imediato no wrestling. Makhachev demorou até a quarta rodada para garantir o controle das costas por um período prolongado. Desta vez, veremos mais daquela infame luta livre do Daguestão, para grande frustração do campeão dos penas.

A primeira luta estabeleceu um padrão extremamente alto, então não espere que a ação da sequência corresponda a esse nível. O resultado, entretanto?

Escolha: Makhachev

Kamaru Usman (2ª Guerra Mundial, 8 P4P) vs. Khamzat Chimaev (T18 P4P)

Acredito que Khamzat Chimaev será um futuro campeão – basta escolher uma divisão e permanecer nela, cara! – mas este é o adversário substituto mais perigoso que ele poderia imaginar. Realmente, é um confronto mais perigoso que a luta de Paulo Costa.

A diferença de tamanho importa, como seria se os dois se tivessem conhecido no peso meio-médio no passado, mas não é como se Kamaru Usman fosse parecer um gnomo de jardim ali. Ele é forte e tem comprimento suficiente para atenuar os quilos que perde no peso médio e deve lutar se decidir permanecer na categoria. Não estou preocupado com a possibilidade de ele ser completamente intimidado por Chimaev.

O que me preocuparia com Usman é quando se trata de poder de soco absoluto. Usman mostrou pop nas mãos durante o reinado do título, mas Chimaev tem força natural e se eles começarem a negociar, será Usman quem terá as luzes apagadas. Isso não quer dizer que Usman não possa vencer uma batalha impressionante. Nós o vimos derrubar por quase 10 rounds com Colby Covington e ele mostrou mais perspicácia técnica do que Chimaev. Não é impossível que ele reproduza o sucesso que o parceiro de treino Gilbert Burns teve na luta contra Chimaev, só que melhor.

Chimaev também assumirá o comando se conseguir levar a luta ao chão. Usman tem uma defesa de quedas de elite, então Chimaev não será capaz de apenas derrubá-lo. Caso isso aconteça, Usman terá dificuldade para manter Chimaev longe dele e impedi-lo de causar danos. Confira esta análise do Bloody Elbow do incrivelmente eficaz ground-and-pound de Chimaev para entender melhor o que o torna tão mortal na primeira posição.

Apesar de todos os altos e baixos, permaneci no movimento de Chimaev e não vou sair agora. Chimaev por nocaute.

Escolha: Chimayev

Magomed Ankalaev (3) x Johnny Walker (9)

Esse Johnny Walker é um curinga, não é?

Ele começou sua carreira no UFC parecendo um azarão para desafiar Jon Jones, depois entrou em uma crise que o fez parecer algo que nunca existirá, e agora ele está em uma seqüência de três vitórias consecutivas e um desempenho impressionante longe de talvez lutar. por um título mundial. Ele também pode fazer isso.

Basta vencer Magomed Ankalaev, que pode ser o melhor meio-pesado do mundo? Ele certamente se pareceu bem às vezes, misturando finalizações rápidas com um punhado de vitórias metódicas que não incendiaram exatamente a imaginação dos casamenteiros. Ainda assim, você não pode contestar a invencibilidade de 10 lutas, nem a coragem que ele demonstrou ao salvar o empate dividido contra Jan Blachowicz. Se ele tivesse descoberto Blachowicz antes, poderia entrar no UFC 294 como atual campeão.

Se Walker quiser vencer, terá que ser no primeiro turno. Assim que passarem os cinco minutos, Ankalaev assumirá o controle, provavelmente com um forte ataque de luta livre que Walker não conseguirá resistir por muito tempo. Ankalaev tem que estar ciente da rapidez com que Walker pode acabar com isso e se ele cuidar de suas maneiras defensivas, ele deverá ser capaz de levar essa luta aonde precisa.

Ankalaev sobrevive aos problemas iniciais e finaliza Walker no segundo.

Escolha: Ankalaev

Ikram Aliskerov x Warlley Alves

Volkanovski e Usman estão ganhando todo o brilho, mas que tal Warlley Alves aceitar essa luta com duas semanas de antecedência? Ikram Aliskerov é considerado alguém a ser observado na divisão dos médios e por um bom motivo, ele tem instintos de finalização aguçados, mãos pesadas e habilidades legítimas de Sambo. Ele não teve a oportunidade de mostrar isso em sua estreia, mas foi porque ele estava muito ocupado nocauteando Phil Hawes.

Com relação a Alves, um lutador versátil que tem sido um teste sólido no meio-médio nos últimos anos, esta é uma colina muito difícil de escalar. Alves está abrindo mão de tamanho e alcance, competindo sem camp completo e está em péssima forma, com três derrotas nas últimas quatro lutas. Espero que ele esteja sendo generosamente compensado por esta reserva, porque para mim isso parece uma entrega de salário.

Aliskerov é o maior favorito do card e espero que isso aconteça em tempo real. Ele finaliza Alves rápido, emocionando a torcida de Abu Dhabi e mandando Alves para casa com algum dinheiro para comprar presentes de Natal.

Escolha: Aliskerov

Disse Nurmagomedov vs. Muin Gafurov

Há muitas lutas intrigantes que poderiam ter aberto o pay-per-view, mas estou feliz que Said Nurmagomedov e Muin Gafurov tenham conseguido esta vaga. Embora o palco esteja montado para o subestimado Nurmagomedov fazer uma apresentação de vitrine, não conte com Gafurov. O ex-campeão da LFA tem um arsenal criativo complementado por uma boa dose de agressividade.

A tendência de Gafurov de ficar selvagem será sua ruína, porque você não pode cometer esse tipo de erro contra um lutador do calibre de Nurmagomedov. John Castaneda fez Gafurov pagar por seus erros com contra-ataques dolorosos, oportunidades que Nurmagomedov aproveitará com quedas oportunas. Gafurov tem um jogo de chão movimentado, mas a técnica de Nurmagomedov deve impedi-lo de iniciar muito o ataque.

Nada nesta luta será fácil para nenhum dos dois. O cardio de Nurmagomedov tem que estar no ponto por 15 minutos se ele quiser evitar que Gafurov o alcance tarde, enquanto a durabilidade de Gafurov será posta à prova pelo ataque de luta livre de Nurmagomedov. Estou escolhendo Nurmagomedov para ganhar uma decisão e manter seu lugar no lotado ranking dos galos.

Escolha: Nurmagomedov

Preliminares

Muhammad Mokaev (13) derrotou. Tim Elliott (T14)

Mohammad Yahya derrotou. Trevor Peek

Javid Basharat derrotou. Victor Henrique

Sedriques Dumas derrotou. Abu Azaitar

Anshul Jubileu derrotado. Mike Breden

Nathaniel Wood derrotou. Muhammad Naimov

Viktoriya Dudakova derrotou. Jin Yu Frey

Shara Magomedov derrotou. Bruno Silva