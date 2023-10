Previsões do UFC Vegas 80 – Luta de MMA

Grant Dawson só precisa manter o rumo e deve estar pronto para disputar a disputa pelo título em 2024.

Como se tudo no MMA corresse tão bem.

Primeiro, ele precisa superar o venerável Bobby Green no UFC Vegas 80, tarefa nada fácil, mesmo para um desafiante invicto e corpulento como Dawson. Então ele provavelmente terá que marcar uma luta contra um adversário do top 10, o que é outro fator que é tudo menos garantido, dada a relutância dos melhores pesos leves em lutar para trás no ranking. Então ele tem que torcer para que quem está segurando o cinturão esteja realmente lá para defendê-lo e não perseguindo inutilmente um confronto campeão contra campeão que ninguém está pedindo.

Há muito trabalho para Dawson fazer mesmo que saia vitorioso neste sábado, é o que estamos dizendo.

Mas Dawson – Não. 11, pesando 155 libras, no MMA Fighting Global Rankings – ainda não perdeu no UFC e apesar de alguns momentos instáveis ​​​​na jaula – e na balança – se continuar vencendo, falta pouco tempo para que ele possa ter seu título negado quebrar o ouro.

Em outra ação do card principal, o prospecto dos médios Joe Pyfer luta contra Abdul Razak Alhassan, Alex Morono enfrenta Joaquin Buckley em uma batalha de trocação dos meio-médios, os veteranos dos leves Drew Dober e Ricky Glenn se enfrentam, e Alexander Hernandez cai para o peso pena novamente para enfrentar Bill Algeo.

O que: UFC Vegas 80

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 7 de outubro. O card preliminar de seis lutas começa às 16h ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 19h ET na ESPN+.

Bobby Green x Grant Dawson

Pensando neste confronto, a primeira coisa que vem à mente é a derrota de Bobby Green para Islam Makhachev. Agora, Green aceitou aquela luta em pouco tempo, então ele não estava tão bem preparado quanto poderia, e Makhachev não é uma comparação igual a Grant Dawson. Mas pela primeira vez, vimos Green completamente dominado por um lutador e isso nos dá uma ideia de como Dawson irá atacar “King”.

Dawson precisa ter cautela, porque ele não pode simplesmente mergulhar e presumir que Green vai desmoronar. Green tem uma longa história de fazer os grapplers ganharem seu dinheiro, então a surpresa estará à sua disposição se Green acertar um contra-ataque. Isso é o que é tão complicado sobre a posição de Dawson no ranking dos leves: ele é claramente um candidato, mas até que ele consiga provar isso contra outro candidato, não serão nada além de lutas difíceis que podem atrapalhá-lo se ele tiver uma noite de folga.

Felizmente para Dawson, a juventude e o tempo estão do seu lado. Simplesmente não consigo imaginar Green evitando quedas e ground and Pound por cinco rounds. O estilo de ataque de Dawson é pura agressão, um estilo ao qual nem mesmo o experiente Green será capaz de sobreviver. Estou prevendo que Dawson desgastará Green e lhe dará uma rara derrota por finalização.

Escolha: Dawson

Joe Pyfer vs. Abdul Razak Alhassan

Estou curioso para ver como o estilo de avançar e fazer perguntas mais tarde de Joe Pyfer funciona contra o contundente Abdul Razak Alhassan. No passado, Alhassan não lidou bem com a pressão e tem o péssimo hábito de cair na calmaria e deixar o adversário ditar a ação. Ele tem o poder de fazer Pyfer pensar duas vezes, mas também pode ser levado à timidez.

Isso será duplamente verdadeiro se Pyfer misturar artes marciais, o que ele não teve muitos motivos para fazer desde que seus oponentes recentes desmoronaram sob seus punhos. A luta defensiva de Alhassan não é tão avançada quanto seu ataque, então se Pyfer quiser tirar um pouco da força de Alhassan mais cedo, ele testará sua defesa de quedas.

Por outro lado, Pyfer não tem se mostrado o lutador mais paciente e é melhor que ele continue com seu hábito de derrubar os oponentes e apenas explodir o rosto de Alhassan.

Escolha: Flautista

Alex Morono x Joaquin Buckley

Joaquin Buckley é o seu lugar no peso meio-médio. Sua velocidade e explosividade pesavam 185 libras, mas em algum momento o diferencial de tamanho e força era demais. Aos 170 anos, ele ainda está na categoria superior de atletas e não precisa mais se preocupar em perder músculos.

O matchmaking do UFC Buckley com Alex Morono me disse que eles compartilham minha confiança nele. Morono tem sido um dos jogadores mais difíceis da categoria nos últimos anos. Se Buckley conseguir ultrapassá-lo e parecer bem, ele subirá rapidamente na classificação.

Morono é um lutador do tipo carne e batata. Ele não vai impressionar você desde o início, mas uma vez lá, ele pode enfrentar seus oponentes onde quer que eles lutem. Pode parecer um elogio indireto dizer que nada do que ele faz é espetacular, mas a firmeza e a solidez o levaram longe. Ele tem habilidades mais do que suficientes para superar Buckley e acabar com ele se encontrar uma abertura.

Mas não consigo superar a velocidade de Buckley. Ele não forçará nada contra Morono, o que pode fazer com que ele fique para trás no placar precocemente. Mas quando chegar o momento, Buckley irá aproveitá-lo e adicionar outro nocaute ao seu carretel de destaques.

Escolha: Buckley

Drew Dober x Ricky Glenn

Poderia ser esta a nossa surpresa especial do cartão?

Uma suposição razoável seria que Drew Dober irá sobrecarregar Ricky Glenn com socos poderosos e acabar com este rapidamente. Vimos o que Dober pode fazer contra qualquer adversário que esteja ao seu lado. Glenn também tem refrigerante nas mãos, mas uma briga com Dober é imprudente, para dizer o mínimo.

O que Glenn tem a seu favor é um estilo marcante que enfatiza sua vantagem de altura e um bom queixo. Não se deixe enganar pela recente derrota por nocaute, Glenn esteve lá com alguns sluggers e sobreviveu para contar a história. Ele sabe que não deve endireitar o queixo para Dober tentar. E se ele conseguir fazer algum trabalho de base, isso frustrará Dober ainda mais.

Glenn vai usar seus sapatos de dança no sábado, mas acho que ele vai conseguir. Fique e mova-se, corte um Dober em carga e esteja pronto para os disparos de reação. Não pode ser tão difícil, certo?

Glenn por decisão.

Escolha: Ricky Glenn

Alexander Hernandez x Bill Algeo

Lembra do que eu disse sobre Buckley encontrar um lar em uma nova divisão? Não tenho tanta certeza de que Alexander Hernandez tenha feito a mesma coisa.

Hernandez está determinado a construir uma nova vida com 145 libras, o que não é a pior ideia, mesmo que sua estreia contra Billy Quarantillo não tenha sido nada inspiradora. Por outro lado, é apenas uma luta e Quarantillo é um excelente peso pena, então não devemos segurar muito esse resultado contra o Hernandez. O fato de ele ter se recuperado com uma vitória de última hora sobre o peso leve Jim Miller e ainda ter decidido cair para 145 libras novamente é um pouco confuso, mas aqui estamos.

Bill Algeo está apenas um passo abaixo de Quarantillo em termos de nível de competição. “Señor Perfecto” é um peso pena intermediário perfeito, que pelo que sabemos é a faixa onde Hernandez também pertence. Ele usa bem seu alcance, é fundamentalmente sólido e difícil de finalizar. No papel, este não é apenas um confronto concebido para mostrar Hernandez.

Estou me sentindo uma viagem para a cidade dividida aqui, com Algeo recebendo a aprovação e forçando Hernandez a realmente considerar em que divisão ele quer competir.

Escolha: Algeo

Philipe Lins def. Ion Cutelaba

Diana Belbita derrotou. Karolina Kowalkiewicz

Nate Maness derrotou. Mateus Mendonça

Kanako Murata derrotou. Vanessa Demopoulos

Aoriqileng derrotou. Johnny Munoz

Montana De La Rosa derrotou. JJ Aldrich