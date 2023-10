Previsões para as finais da WNBA: Ases ou Liberty; Quem vai ganhar o campeonato WNBA?

Tele WNBA As finais finalmente chegaram, e é o confronto que todos previam antes mesmo de a temporada começar: o Ases de Las Vegas contra o Liberdade de Nova York. Os Ases dominaram a temporada regular, estabelecendo um novo recorde de vitórias da WNBA, enquanto o Liberty teve um caminho mais difícil até as finais, mas ainda assim conseguiu passar ao vencer o Washington Mystics e derrotar o Connecticut Sun em quatro jogos.

Em jogo neste confronto estão os Ases tentando se tornar o primeiro time desde o Los Angeles Sparks de 2001 e 2002 a se repetir como campeão, e o Liberty tentando conquistar o primeiro título da história da franquia.

Um jogador para ficar de olho é A’ja Wilson, que tem sido de longe o melhor jogador desde o início dos playoffs, com média de 25,8 pontos, 11,2 rebotes e 3,2 bloqueios por jogo com 59,5% de arremessos. Se ela continuar jogando assim, poderá adicionar um MVP das Finais ao seu currículo.

Por outro lado, Breanna Stewart é o jogador a observar pelo Liberty. Ela ganhou seu segundo prêmio de MVP nesta temporada, mas às vezes teve dificuldades na pós-temporada. O Liberty precisará dela para manter a forma se quiser vencer a série.

Outros fatores a considerar

Um fator-chave na série poderia ser a profundidade do talento dos Ases sem Candace Parkerque está afastado desde o final de julho devido a uma cirurgia no pé. Kiah Stokes e Alysha Clark intensificaram sua ausência, mas Stokes lutou contra o Liberty no passado.

Apesar desta fraqueza potencial, o treinador principal do Aces Becky Hammon está confiante nas habilidades de sua equipe. “Temos um banco profundo e jogadores que podem se apresentar e fazer jogadas quando precisamos”, disse ela em entrevista recente.

Quanto ao Liberty, treinador principal Sandy Brondello sabe que seu time terá que jogar o seu melhor basquete para sair por cima. “Sabemos que vamos defrontar uma equipa muito talentosa”, disse ela. “Mas acreditamos em nós mesmos e vamos dar tudo o que temos.”

Qual time é favorito para vencer tudo?

A série começa no domingo, 8 de outubro às 15h ET na ABC, com o jogo 2 na quarta-feira, 11 de outubro às 21h ET na ESPN. Se necessário, o jogo 5 será disputado na sexta-feira, 20 de outubro, às 21h (horário do leste dos EUA) na ESPN. Com certeza será um confronto emocionante entre dois dos melhores times da liga, e os torcedores não vão querer perder um minuto de ação.

Segundo especialistas de Las Vegas, os favoritos à conquista do título pelo segundo ano consecutivo são os Ases, embora a sede de vitória do Liberty não possa ser descartada em busca do primeiro título.