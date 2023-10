PRF tem idade máxima? Descubra agora mesmo

Muita gente se pergunta se a PRF tem idade máxima. Afinal de contas, a Polícia Rodoviária Federal é uma das organizações mais importantes do país e oferece salários e benefícios muito atrativos. Sem contar o prestígio inegável que servir a uma instituição tão poderosa e renomada assim traz.

Sendo assim, um cargo na PRF é muito cobiçado e as pessoas querem saber se a idade é um dos requisitos para concorrer a uma vaga. Então, para esclarecer essa questão, hoje trouxemos muitas informações, além de dicas de como se preparar para o concurso da Polícia Federal.

Portanto, não deixe de ler até o final para entender tudo o que você precisa saber sobre esse assunto.

PRF tem idade máxima?

Primeiramente, é preciso informar que se engana quem acredita que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem restrições quanto à idade de seus candidatos. Na verdade, essa instituição, vital para a segurança pública e a ordem nas rodovias federais, valoriza a diversidade em seus quadros.

Assim sendo, a crença de que pessoas com mais de 35 anos não podem prestar o concurso é errada.

De acordo com a Lei n.º 13.371/2016, que revisou o artigo 10 da Lei n.º 9.654/98, e estabelece as diretrizes para a carreira do Policial Rodoviário Federal, a idade máxima para ingresso na PRF é de 75 anos.

Agora que esclarecemos esse ponto, vamos explorar outros requisitos essenciais para quem almeja vestir a farda da PRF em 2023.

Requisitos para Ingressar na PRF em 2023

Além da idade limite, há diversos outros critérios que um candidato deve atender para se qualificar para a PRF. Dessa forma, se você quer seguir carreira nesta instituição, precisa:

Ter no mínimo 18 anos no dia da posse; Possuir uma carteira de habilitação “B” válida e sem restrições; Estar em conformidade com as obrigações eleitorais; Ser graduado em um curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); Estar em dia com as obrigações militares, caso aplicável; Ser cidadão brasileiro ou português, amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses; Demonstrar aptidão física e mental para o desempenho das funções do cargo.

Além dessas qualificações, o candidato deve passar nas provas objetivas e discursivas, bem como ter a aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), exame médico, exame psicotécnico e na avaliação da sua conduta social.

PRF tem idade máxima para mulheres?

Outra crença que muitas pessoas ainda têm é a respeito da impossibilidade de mulheres ingressarem na Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, mulheres também podem ingressar na PRF, desde que atendam aos requisitos gerais de idade e outros critérios estabelecidos pela instituição.

A saber, a faixa etária limite pode variar conforme o edital do concurso em andamento. Assim, além da idade, as candidatas devem satisfazer outros requisitos, como:

Ter a formação educacional que se exige para o cargo:

Ter posse de carteira de habilitação válida;

Ser maior de idade na data da posse, além de outros critérios especificados no edital.

Portanto, você mulher que sonha em seguir carreira na Polícia Rodoviária Federal, saiba que a realização desse sonho só depende de você. Então, fique atenta às informações dos concursos em aberto e prepare-se para todas as etapas do processo seletivo.

Preparação para o Concurso da PRF

Por falar em se preparar, é preciso ressaltar que uma preparação eficaz para o concurso da Polícia Rodoviária Federal requer um entendimento claro dos tópicos que precisam ser estudados.

Afinal, as provas da PRF são famosas por abranger conteúdos extensos e complexos, exigindo dedicação e esforço dos candidatos. Portanto, é essencial conhecer essas matérias e investir tempo suficiente em seu estudo aprofundado.

De acordo com os últimos editais dos concursos da PRF, essas são as principais disciplinas cobradas nas provas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico Matemático;

Informática;

Física;

Ética e Cidadania;

Geopolítica;

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Além da prova objetiva, o certame costuma trazer uma prova discursiva, onde o candidato precisa escrever uma redação de até 30 linhas sobre algum tema atual. Então, após passar por essas etapas, o candidato também precisa passar por algumas provas físicas de aptidão física. Ademais, dependendo das exigências específicas do edital, também é necessário fazer cursos de formação.

Para se preparar a este concurso, é preciso ter bastante preparo. Portanto, aproveite para ter um bom cronograma de estudos, estudar provas anteriores e preparar a mente para obter um bom resultado.

Gostou de esclarecer a questão se a PRF tem idade máxima? Agora, mantenha-se atualizado sobre os concursos disponíveis e esteja pronto para enfrentar todas as etapas do processo seletivo.E volte sempre, pois traremos em primeira mão assim que atualizações sobre o concurso da PRF surgirem!