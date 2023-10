Prime Card: previsões de Paul x Danis e KSI x Fury

O Prime Card pode ser o evento que levará o boxe influenciador ao próximo nível ou ao início de seu declínio.

Embora haja um grande segmento da base de fãs de esportes de combate provavelmente vendo a segunda parte dessa declaração como uma ilusão, vale a pena perguntar: para onde vão os maiores nomes do boxe influenciador depois disso?

Para KSI e Logan Paul, o evento de sábado em Manchester, Inglaterra, é principalmente uma desculpa para promoverem sua bebida energética Prime. Claro, eles podem se divertir lutando e são seres humanos genuinamente competitivos, mas não importa o que aconteça nas lutas desta noite, eles estão deixando a arena como vencedores, com muitos trocados nos bolsos.

Para Tommy Fury e Dillon Danis, eles estão brincando com o dinheiro da casa. Fury já levou a melhor sobre Jake Paul, o competidor mais famoso desse show secundário, e só conseguir a luta KSI é uma cereja no sundae. De qualquer forma, Danis não tem credibilidade como lutador e já roubou a maioria das manchetes que antecederam sua primeira luta desde 2019, então que mal Logan Paul pode realmente causar a ele?

Alguém ficaria surpreso se nunca mais víssemos nenhum desses combatentes cruzados calçando um par de luvas novamente, ou se suas aparições no ringue se tornassem ainda mais raras depois deste fim de semana? A equipe do Misfits Boxing pretende fazer cards como este – e não se engane, no que diz respeito à notoriedade nas mídias sociais, esta programação é carregada – um evento anual, mas me perdoe se eu presumir que a maioria dessas pessoas não o fará. hesite em correr para as colinas quando a corrida do ouro terminar.

Por enquanto, vamos analisar as quatro principais lutas de sábado e ver se conseguimos descobrir quem reivindicará o direito de se gabar mais efêmero.

O que: Misfits Boxing: o cartão principal

Onde: Manchester Arena em Manchester, Inglaterra

Quando: O card preliminar de quatro lutas começa ao meio-dia ET, seguido por um card principal de seis lutas às 14h ET, que vai ao ar ao vivo no DAZN PPV e PPV.com.

KSI vs.

Alguém mais esqueceu que esse era o evento principal?

KSI fez um ótimo trabalho ajudando a transformar Misfits Boxing em uma marca de esportes de combate aparentemente sustentável, mas ele precisava saber que assim que Logan Paul e Dillon Danis fossem escalados para competir neste card, isso ofuscaria todos os outros confrontos. Isso, ou KSI presumia, como todos nós, que Danis simplesmente não apareceria. De qualquer forma, tornou-se a carta Paul vs. Danis em minha mente.

Querer lutar contra alguém porque ele derrotou o cara com quem você realmente quer lutar é difícil de vender e foi exatamente isso que acabamos quando KSI enfrenta o astro de reality show e boxeador competente Tommy Fury. Eles fizeram o possível para agitar a panela, mas a animosidade entre KSI e Fury não atingiu um décimo da intensidade que vimos na rivalidade Jake Paul-Fury. Até o grande e velho John Fury parece que está aumentando o volume para as câmeras.

Então, o que realmente devemos esperar são seis rounds de boxe medíocre, com KSI não sendo uma grande ameaça para nocautear Fury porque ele realmente não sabe o que está fazendo e Fury não sendo uma grande ameaça para nocautear KSI porque ele é Tommy Fúria. A capacidade atlética e a preparação física de KSI devem ser suficientes para levá-lo ao placar, mas isso é a melhor coisa que posso dizer sobre suas chances.

Como um dos “especialistas” (insira o emoji de palhaço aqui) que deu a Jake Paul a chance de nocautear Fury, aprendi minha lição. Me engane uma vez, que vergonha. Me engane… não posso ser enganado de novo!

Fúria em pontos.

Escolha: Fúria

Logan Paul x Dillon Danis

Dillon Danis está realmente lutando. Dillon Danis está realmente lutando. Dillon Danis está realmente lutando. Dillon Danis está realmente lutando. Dillon Danis está realmente lutando.

Desculpe. Tive que colocar isso na tela e ler em voz alta algumas vezes para me convencer de que era real.

Estou ciente de que muita coisa pode acontecer entre a publicação desta peça de previsões e as paralisações do co-evento principal. Danis pode decidir que deseja continuar o trabalho de troll mais antigo da história dos esportes de combate e simplesmente mergulhar. Uma Nina Agdal furiosa poderia nocautear Danis nos bastidores, como Charles Bennett fez com Wanderlei Silva. A terra poderia se abrir e engolir a Manchester Arena inteira no momento em que a música de Danis tocasse. Está tudo sobre a mesa.

Apesar de tudo, Danis chegou mais perto da noite da luta do que há anos e por isso deve ser aplaudido (mesmo que apenas sarcasticamente). O assustador é que ele também poderia vencer.

Logan Paul pode se gabar de ter feito oito rounds com Floyd Mayweather o quanto quiser, qualquer um que assistiu aquela luta de exibição viu o que era. Na verdade, sim, Paul foi longe, mas em nenhum momento ele realmente parecia pertencer a Mayweather e se a luta tivesse sido marcada, teria sido uma vitória clara para a lenda do boxe. É uma pena muito frágil para Paul ter no boné.

Felizmente para Paul, como o evento principal, este é apenas um round de seis rounds, então abre a porta para ele arriscar e arriscar mais cedo. Retorne a conversa, entre balançando e espere acertar um Danis enferrujado no queixo. Caso contrário, ele corre o risco de isso se tornar uma verdadeira luta de boxe e, se for assim, entraremos no território do sorteio.

Nenhum desses caras é um bom boxeador e com tão pouco tempo para trabalhar, bastam alguns momentos de ataque significativo para roubar a luta. Meu coração está me dizendo que isso de alguma forma terminará em empate, mas se eu tiver que decidir…

Escolha: Falar

Sal Papi vs.

Se parece que estou sendo muito duro com os concorrentes neste cartão, provavelmente estou, então vamos trazer um pouco de positividade. Salt Papi vs. Slim deve ser divertido!

As duas principais lutas certamente têm potencial para serem envolventes à sua maneira, mas Salt Papi e Slim provaram ser divertidos lutadores em suas façanhas no boxe até agora. Slim tem aquele estilo pouco ortodoxo e estranho que você gosta de ver em um lutador esbelto, enquanto Salt Papi impressiona com seu poder natural de soco. Adicione o fato de que Salt Papi reduziu essencialmente fazendo este “Slim vs. Slim Papi” e temos o que poderia ser o evento principal do povo.

Salt Papi aprendeu muito em sua última luta contra Anthony Taylor, que o viu frustrado por algumas técnicas bastante básicas de boxe. Ele teve cinco meses para lidar com essa decepção e se seu corpo servir de indicação, veremos uma fera diferente no sábado. Isso é uma má notícia para Slim, que é emocionante de assistir quando ele coloca as mãos em movimento, mas tem uma defesa fraca e uma incapacidade de usar seu alcance de forma eficaz.

Em algum momento dos três primeiros rounds, Salt Papi vai lançar uma bomba e colocar Slim no chão.

Escolha: Sal Papi

Deen, o Grande vs. Tubarões Walid

Dê isto a Deen, o Grande: se você apertar os olhos enquanto o observa trabalhar, ele realmente se parece com um boxeador.

Ao contrário de muitos de seus irmãos influenciadores do boxe, Deen procura empregar fundamentos sólidos e contra-ataques, em vez de apenas ir lá e caçar cabeças. Ele utiliza seu jab, mantém a cabeça em movimento e procura aberturas para lançar a mão direita. Grande parte dessa abordagem falha quando os punhos começam a voar, mas é melhor do que nada!

Walid Sharks se enquadra mais no molde tradicional do boxeador influenciador (há um oxímoro para você), o que significa que ele tem muita bravata, um vislumbre de talento e um desejo de entreter acima de tudo. Isso ficou evidente quando ele lutou contra Deen em novembro passado, em uma luta que o viu atuar como agressor, mesmo com grande risco para sua própria saúde. Walid pode não ter gostado da paralisação na primeira luta, mas foi o resultado direto de ele ter deixado as mãos abaixadas e se deixado vulnerável a um golpe de direita de Deen.

Não foi por acaso, por isso sou a favor do mais paciente Deen para vencer Sharks novamente, só que desta vez por decisão após cinco rounds emocionantes.

Escolha: Deen, o Grande