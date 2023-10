Probabilidades de aposta da Semana 5 da NFL: Golfinhos, Leões e Bills os maiores favoritos

EUSe você precisasse de alguma evidência de que a paridade está em alta no NFL, basta dar uma olhada nas linhas de apostas da Semana 5. Com apenas duas equipes invictas e um time sem vitória restantes, os criadores de probabilidades estão tendo problemas para separar muitas equipes nas partidas da Semana 5.

Apenas um time é favorecido por dois dígitos, enquanto três jogos são essencialmente apenas pick-ems. Prevê-se que oito jogos terminem com quatro pontos. Tudo isso deve levar a uma das semanas mais emocionantes do futebol da temporada de 2023.

Semana 5 da NFL: Spreads e Totais

Buffalo Bills x Jacksonville Jaguars: BUF -5,5, 48,5 no total

O comissário da NFL, Roger Goodell, sobre os Jaguars jogando dois jogos consecutivos em LondresNFLReino Unido/Twitter

Atlanta Falcons x Houston Texans: ATL -1,5, 41,5 no total

Detroit Lions x Carolina Panthers: TI -9,5, 44 no total

Indianápolis Colts x Tennessee Titans: IND +2,5, 43 no total

Miami Dolphins x New York Giants: MIA -12,5, 47,5 no total

New England Patriots x New Orleans Saints: NE -1, 39 no total

Pittsburgh Steelers x Baltimore Ravens: PIT +4,5, 38 no total

Los Angeles Rams x Philadelphia Eagles: LAR +4,5, 50,5 no total

Arizona Cardinals x Cincinnati Bengals: ARI +3,45 total

Denver Broncos x New York Jets: O -2,5, 43,5 no total

Minnesota Vikings x Kansas City Chiefs: MÍNIMO +3,5, 52,5 no total

São Francisco 49ers x Dallas Cowboys: SF -3,5, 45 no total

Las Vegas Raiders x Green Bay Packers: VL -2,5, 44,5 no total

Detroit Lions é o grande favorito sem duas armas de ponta

Apesar de Amon-Ra St. e Jahmyr Gibbs programado para perder o jogo dos Leões contra os Panteras, os criadores de probabilidades ainda os estão favorecendo ao quase dois dígitos. Detroit venceu seus últimos dois jogos cada um por dois touchdowns, mas estando sem um dos melhores receptores na liga e seus novato veloz correndo de volta poderia tornar a vida um pouco difícil para o ataque.

A defesa dos Panteras não jogou muito bem e o ataque não marcou mais de 17 pontos em um jogo com Bryce Jovem no quarterback. Ainda assim, pode ser difícil para os Leões cobrir a propagação com o seu armamento ofensivo limitado.