Probabilidades de aposta da semana 6 da NFL: Bills e Dolphins devem vencer por dois touchdowns

ÓMais uma vez, espera-se que a Semana 6 seja relativamente acirrada na liga. Os times da casa em sete dos 14 jogos são azarõeso que deve levar a várias disputas acirradas que provavelmente será decidido no quarto trimestre.

Semana passada, cinco azarões terminaram com vitórias. Quem causará as surpresas esta semana?

Semana 6 da NFL: Spreads e Totais

Titãs do Tennessee vs. Corvos de Baltimore: DEZ +4,5, 41,5 no total

Falcões de Atlanta vs. Comandantes de Washington: ATL -2,5, 42,5 no total

Ursos de Chicago vs. Minnesota Vikings: CHI +3, 44 no total

Cincinnati Bengals vs. Seattle Seahawks: CIN -2,5, 45,5 total

Cleveland Browns vs. São Francisco 49ers: CLE +9,5, 35,5 no total

Houston Texanos vs. Santos de Nova Orleans: HOU +1,5, 42,5 no total

Jaguares de Jacksonville vs. Colts de Indianápolis: JAX -4,5, 44,5 no total

Golfinhos de Miami vs. Carolina Panteras: MIA -14, 47,5 no total

Invasores de Las Vegas vs. Patriotas da Nova Inglaterra: VL -2,5, 41,5 no total

Bucaneiros de Tampa Bay vs. Leões de Detroit: TB +3, 42,5 no total

Rams de Los Angeles vs. Cardeais do Arizona: LAR -7, 48,5 total

Jatos de Nova York vs. Filadélfia Eagles: NYJ +6,5, 41 no total

Notas de búfalo vs. Gigantes de Nova York: BUF -15,5, 43,5 no total

Carregadores de Los Angeles vs. Dallas Cowboys: ALC +2,5, 50,5 no total

Os New York Giants machucados não têm chance no horário nobre

O Gigantes de Nova York‘A temporada de pesadelo continua na semana 6. Eles ficarão sem o quarterback titular Daniel Jonesenquanto Saquon Barkley e Darren Waller têm 50-50 anos para jogar e podem ser decisões durante o jogo. Indo para a estrada contra um Notas de búfalo equipe se recuperando de uma derrota em Londres, as coisas podem ficar muito, muito feias para os Giants. Infelizmente, todos teremos que assistir no Sunday Night Football.