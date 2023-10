Problemas com o Instagram? Entenda o que está acontecendo

Pode ser que você tenha notado, ou conheça alguém que passou por esse problema. Nos últimos dias, as redes sociais estão repletas de relatos sobre o Instagram se encerrando inesperadamente.

O próprio Instagram não emitiu nenhum comunicado oficial a esse respeito. Mas, ao que parece, o problema está ligado ao uso da versão Beta do aplicativo. Com isso, há uma boa sugestão para solucionar o impasse.

O que fazer se seu Instagram começar a encerrar sozinho

Muitas pessoas estão vivenciando o problema. Aqueles afetados relatam que o aplicativo mal consegue ser aberto antes de fechar abruptamente. Isso impede a visualização do feed e a visualização de stories.

Além disso, postar novo conteúdo se torna praticamente impossível. Isso porque o app fecha poucos segundos após ser iniciado, exibindo uma mensagem de erro indicando “falhas contínuas” no Instagram. Muitos usuários têm compartilhado suas experiências com esse inconveniente no X (antigo Twitter).

Agora, quanto a uma possível solução, uma das causas prováveis para esse erro está relacionada ao uso da versão Beta do aplicativo. Deixar de participar do programa de testes pode ser a chave para resolver esse problema.

Embora não seja garantido (não funcionou para todos, inclusive para mim), você pode tentar seguindo os passos a seguir:

Acesse o Instagram Beta na Play Store ;

; Toque na opção “Sair do programa”;

Desinstale o Instagram do seu celular;

Reinstale o app.

Outra solução



Se sair da versão Beta, reinstalar o aplicativo e limpar o cache não resolver o problema, ainda existem duas alternativas para usar o Instagram em seu celular. A primeira opção é utilizar a versão web da rede social através de um navegador. Basta acessar instagram.com e fazer o login.

A segunda alternativa é recorrer ao Instagram Lite (para Android). Este aplicativo é uma versão mais leve e com menos recursos da rede social, disponível apenas para dispositivos Android. Embora seja uma solução temporária, permite que você continue visualizando e postando stories e conteúdo do feed.

Instagram tem ferramenta para descobrir quem te stalkeia

Existem diversas maneiras de tentar identificar quem visitou seu perfil no Instagram, embora a rede social em si não ofereça um recurso nativo para essa finalidade. No entanto, é importante destacar que o uso de aplicativos de terceiros para esse propósito pode ter implicações de segurança e privacidade.

Esses apps frequentemente coletam dados pessoais que podem ser compartilhados com empresas e anunciantes. Assim, em alguns casos, podem ter acesso às suas credenciais do Instagram, o que representa um risco potencial em caso de vazamento de dados.

Para aqueles que ainda desejam prosseguir, é aconselhável ativar a verificação em duas etapas no Instagram como medida de segurança adicional. Abaixo, vou listar alguns aplicativos que supostamente permitem saber quem visitou seu perfil no Instagram, embora a maioria deles exija uma assinatura paga para desbloquear recursos completos:

Reportly (Android)

Abra o app;

Toque no botão “Seus visitantes do perfil”;

A funcionalidade completa está disponível para assinantes pagos a partir de R$ 18,99 mensais. A versão gratuita mostra as fotos de perfis borradas dos visitantes, o que pode dar pistas sobre quem são.

Followers & Unfollowers (Android)

Abra o app;

Toque no botão “Your Profile Visitor”;

Essa função faz parte da assinatura premium do aplicativo, custando a partir de R$ 48,99 mensais.

Reports (iOS)

Abra o app;

Toque em “Visitantes do perfil”;

O acesso a essa ferramenta requer uma assinatura paga, com preços a partir de R$ 14,99 semanais.

Lembre-se de que o uso desses aplicativos não é garantido para fornecer informações precisas sobre quem visitou seu perfil. Os riscos de segurança e privacidade associados a eles podem superar os benefícios percebidos. Portanto, é fundamental ponderar os riscos antes de decidir usá-los. Ativar a verificação em duas etapas no Instagram é uma precaução recomendada.