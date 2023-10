Processo seletivo FCRB entra nos últimos dias de inscrição; Não perca!

O processo seletivo FCRB (Fundação Casa de Rui Barbosa) anuncia que as inscrições estão nos últimos dias. Portanto, os interessados deverão se atentar o quanto antes.

As oportunidades são para provimento imediato e formação de cadastro reserva.

Conheça o processo seletivo

A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), uma instituição de renome localizada no Rio de Janeiro e vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, está oferecendo oportunidades de estágio para estudantes universitários.

O processo seletivo da FCRB abre portas para 13 vagas imediatas e também estabelece um cadastro de reserva com 65 vagas disponíveis.

A ampla gama de opções de áreas abrange:

comunicação social, relações públicas, produção cultural, administração, recursos humanos, logística, tecnologia da informação, contabilidade, museologia, biblioteconomia e arquivologia.

Isso significa que há um leque de opções para os interessados, permitindo que escolham com base em seus interesses e habilidades.

Além disso, a FCRB oferece flexibilidade em relação à carga horária do estágio, variando de 20 a 30 horas semanais, dependendo do departamento de destino.



Requisitos processo seletivo

Para garantir que apenas os candidatos mais adequados se inscrevam, o processo seletivo da FCRB estabelece critérios claros.

Os estudantes devem estar matriculados em um dos cursos mencionados no edital e manter frequência regular. Além disso, para serem elegíveis, os estudantes devem estar cursando entre o terceiro e o penúltimo semestre de seu curso, com pelo menos um ano restante até a conclusão da graduação.

Caso ambas as partes estejam interessadas, a oportunidade de estágio pode ser prorrogada por até dois anos ou até que o estudante complete seu curso, o que acontecer primeiro.

Vagas processo seletivo

A distribuição das vagas é feita em diversos setores da instituição, incluindo o:

Gabinete da Presidência/Divisão de Difusão Cultural, Gabinete da Coordenação-Geral de Administração, Serviço de Recursos Humanos, Serviço de Administração de Serviços Gerais,

Serviço de Tecnologia, Informação e Comunicação, Serviço Financeiro, Serviço de Licitações e Contratos, Gabinete do Centro de Pesquisa, Serviço de Editoração, Gabinete do Centro de Memória e Informação, Museu Casa de Rui Barbosa, Serviço de Biblioteca e Serviço de Arquivo Histórico e Institucional.

Essa é uma oportunidade única para estudantes que desejam ganhar experiência prática em uma instituição cultural de destaque e contribuir para seu crescimento profissional. Se você atende aos requisitos, não perca a chance de se candidatar a um estágio na FCRB.

Salários

Os futuros estagiários da Fundação Casa de Rui Barbosa têm boas razões para se animar, uma vez que a instituição oferece benefícios atrativos.

Dependendo da carga horária, os estagiários receberão bolsas-auxílio no valor de R$ 787,98 ou R$ 1.125,69. Além disso, aqueles que passarem no processo seletivo da FCRB também terão direito a receber auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia efetivamente estagiado.

O processo de seleção é dividido em duas fases. A primeira etapa é composta por provas objetivas online, que são eliminatórias e classificatórias. A segunda fase é puramente classificatória e envolve entrevistas.

As provas online incluirão questões de múltipla escolha, com cada pergunta apresentando quatro alternativas, sendo apenas uma delas a resposta correta. Os tópicos abordados nas provas englobam língua portuguesa, administração pública e informática.

Esses benefícios financeiros e o processo de seleção detalhado e rigoroso demonstram o comprometimento da Fundação Casa de Rui Barbosa em fornecer oportunidades de estágio de qualidade para estudantes motivados. Assim, essa é uma chance valiosa para adquirir experiência prática em um ambiente culturalmente enriquecedor.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever por meio do site https://maisestagios.pandape.infojobs.com.br e efetuar a inscrição até o dia 26 de outubro.

Não haverá cobrança de taxa na inscrição.

