Processo Seletivo Itaú BBA com vagas em todo o Brasil: Confira e Inscreva-se!

Mais um processo seletivo Itaú aberto. As vagas são para todo o Brasil em vários cargos. Os interessados deverão se atentar ao prazo de inscrição.

Processo seletivo Itaú

O Itaú BBA lançou as inscrições para o programa Transforma Itaú BBA, uma iniciativa voltada para a inclusão social de pessoas negras (pretas e pardas).

Este programa visa selecionar estudantes e profissionais negros para uma jornada de capacitação e desenvolvimento no mercado financeiro, com a possibilidade de ingressarem como contratados no banco. O prazo para se inscrever no processo seletivo do Transforma Itaú BBA se estende até o dia 15 de outubro.

O Transforma Itaú BBA tem uma duração de um ano, durante o qual os participantes terão acesso a uma série de ferramentas que os apoiarão em sua jornada de desenvolvimento profissional.

Entre os benefícios oferecidos estão conteúdos técnicos e comportamentais em parceria com universidades e consultorias, aprendizado prático com a oportunidade de atuar em diferentes áreas do Itaú BBA, mentoria individual com gestores do banco, atividades relacionadas ao empoderamento racial, aulas de inglês e a oportunidade de realizar projetos nas áreas pelas quais passarem.

Essa iniciativa demonstra o compromisso do Itaú BBA com a promoção da diversidade e a criação de oportunidades para profissionais negros no setor financeiro.

É uma oportunidade valiosa para aqueles que desejam iniciar ou avançar em suas carreiras no mercado financeiro. As inscrições estão abertas, e os interessados têm até 15 de outubro para participar deste programa que pode transformar suas vidas profissionais.



Quem pode se inscrever no processo seletivo Itaú

Veja os requisitos para os cargos:

Ser autodeclarados como pessoa preta ou parda; estar cursando, no mínimo, o 2º ano de graduação/tecnólogo ou ter concluído o curso em menos de cinco anos;

Formação nas áreas de exatas, ciências contábeis, administração ou economia;

Disponibilidade de participação do curso, aos sábados, durante a etapa de pré-capacitação;

Disponibilidade para trabalhar 8h por dia, em horário comercial a partir de janeiro de 2024 sob regime CLT.

O Itaú BBA reforça seu compromisso com a capacitação de talentos para o futuro, abrindo as portas para aspirantes do mercado financeiro.

O banco está lançando uma jornada de pré-capacitação projetada para aqueles que desejam aprimorar seu conhecimento sobre o setor financeiro e aumentar suas chances de sucesso no processo seletivo do Transforma Itaú IBBA.

Durante o período de inscrição, os candidatos terão acesso a um conjunto abrangente de aulas online gratuitas. Essas aulas abordarão tópicos essenciais, incluindo uma introdução ao mercado financeiro, habilidades de comunicação para negócios, empoderamento racial e, é claro, orientações específicas para se prepararem adequadamente para o processo seletivo do Itaú BBA.

Um destaque importante é que todas as aulas serão ministradas aos sábados, para garantir a acessibilidade a um público amplo. Além disso, o formato online permite que os participantes acompanhem as lições de qualquer lugar, tornando o processo de aprendizado ainda mais flexível e conveniente.

Os candidatos do processo seletivo Itaú interessados devem se inscrever no programa e aguardar as informações sobre a programação, que serão enviadas para o endereço de e-mail fornecido durante o processo de inscrição.

É fundamental destacar que a participação na jornada de pré-capacitação é totalmente voluntária e não constitui um requisito obrigatório para a candidatura ao programa Transforma Itaú IBBA.

No processo de seleção, serão avaliadas as inscrições que melhor se encaixem no perfil desejado, destacando-se o compromisso do Itaú BBA em identificar e nutrir os talentos que contribuirão para o futuro do mercado financeiro.

Como se inscrever neste processo seletivo Itaú

Os interessados poderão se inscrever até 15 de outubro e o processo seletivo tem início em novembro. Os interessados no processo seletivo Itaú BBA devem se inscrever no link: https://vemproitau.gupy.io/jobs/5295524.