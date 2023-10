Processo Seletivo SAMU: Inscrições abertas

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU 192) está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo que visa selecionar profissionais da área da saúde para atuar no Espírito Santo. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam fazer parte de uma equipe dedicada a salvar vidas e prestar atendimento médico de urgência e emergência de qualidade.

Vagas Disponíveis

O processo seletivo do SAMU oferece vagas para duas funções específicas: técnico em enfermagem socorrista e condutor socorrista. Os candidatos selecionados terão a oportunidade de realizar um trabalho fundamental no atendimento pré-hospitalar, atuando em equipe e lidando com situações de emergência.

As vagas para técnico em enfermagem socorrista exigem que os candidatos tenham habilitação técnica em enfermagem, registro no conselho de classe e experiência mínima exigida conforme o edital. Além disso, é necessário possuir curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com carga horária mínima de 200 horas.

Já para a função de condutor socorrista, é necessário ser maior de 21 anos, ter Ensino Médio completo, possuir CNH categoria D ou E dentro da validade e ter experiência como motorista profissional nas categorias D ou E, ou como condutor de emergência. Além disso, é obrigatório ter realizado curso de capacitação de condutores de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas.

Salários e Benefícios

Os profissionais selecionados pelo SAMU receberão salários atrativos, que variam de acordo com a função desempenhada. Para a função de condutor socorrista, o salário é de R$ 2.245,01, acrescido de um ticket de R$ 24,00 por plantão. Já para técnico em enfermagem socorrista, o salário é de R$ 2.243,26, além do complemento salarial de R$ 477,19 previsto pela Lei 14.434/22. Ambas as funções também contam com benefícios como insalubridade.

Carga Horária

A carga horária de trabalho para os profissionais do SAMU é diferenciada, devido à natureza do serviço prestado. Os técnicos em enfermagem socorristas trabalham 30 horas semanais, em escala 12/60, ou seja, 12 horas de trabalho seguidas por 60 horas de descanso. Já os condutores socorristas têm uma carga horária de 36 horas semanais, em escala 12/36.



Inscrições e Processo Avaliativo

As inscrições para o Processo Seletivo do SAMU seguem abertas até o dia 23 de outubro e podem ser realizadas no portal oficial do SAMU. Os candidatos devem preencher um formulário online com seus dados pessoais e informações sobre sua formação acadêmica e experiência profissional.

A avaliação dos candidatos será realizada pela comissão organizadora do processo seletivo, levando em consideração o currículo, os títulos e a experiência profissional. É importante que os candidatos estejam atentos aos requisitos e pré-requisitos exigidos para cada função, bem como aos documentos e certificados que devem ser apresentados durante o processo seletivo.

Importância do SAMU

O SAMU desempenha um papel fundamental no atendimento médico de urgência e emergência. Através do número 192, a população pode acionar o serviço em casos de acidentes, mal súbito, queimaduras, intoxicações, entre outros. A rapidez e eficiência no atendimento são essenciais para salvar vidas e minimizar danos.

O trabalho realizado pelos profissionais do SAMU é altamente valorizado e reconhecido. Eles estão preparados para lidar com situações de alta complexidade, utilizando equipamentos e técnicas adequadas para cada tipo de emergência. Além disso, trabalham em conjunto com outros serviços de saúde, como hospitais e unidades de pronto-atendimento, garantindo um atendimento integrado e de qualidade.

Perspectivas de Carreira

Trabalhar no SAMU pode ser o início de uma carreira promissora na área da saúde. Além de adquirir experiência prática em atendimento pré-hospitalar, os profissionais têm a oportunidade de se capacitar e se especializar em áreas específicas, como atendimento a vítimas de traumas, atendimento pediátrico e suporte avançado de vida.

O SAMU também oferece oportunidades de crescimento profissional, com possibilidade de ascensão na carreira e participação em cursos de capacitação e atualização. A experiência adquirida no SAMU é valorizada por outras instituições de saúde, o que pode abrir portas para novas oportunidades de trabalho.

Profissionais capacitados

O Processo Seletivo do SAMU é uma excelente oportunidade para profissionais da área da saúde que desejam fazer a diferença e contribuir para o atendimento médico de urgência e emergência. Com vagas para técnico em enfermagem socorrista e condutor socorrista, o SAMU busca profissionais capacitados e comprometidos com a prestação de um serviço de qualidade.

As inscrições estão abertas até o dia 23 de outubro e podem ser realizadas no site oficial do SAMU. Não perca essa chance de fazer parte de uma equipe dedicada a salvar vidas e promover o bem-estar da população. A carreira no SAMU oferece salários atrativos, benefícios e perspectivas de crescimento profissional. Não deixe de se inscrever e aproveitar essa oportunidade única.