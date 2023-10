Procon compartilha dicas infalíveis para comprar brinquedos MAIS BARATOS

O Dia das Crianças está chegando e, com ele, a busca por brinquedos aumenta consideravelmente. No entanto, um levantamento recente realizado pelo Procon no estado do Rio de Janeiro revelou que os preços de alguns itens podem variar até 251%, dependendo da loja onde são comprados. Diante dessa disparidade, é fundamental saber como economizar na hora de adquirir os presentes para a garotada.

A pesquisa do Procon e as variações de preços

Entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro, o Procon-RJ realizou uma pesquisa que analisou os preços de 100 brinquedos vendidos por 13 lojas virtuais. Os resultados mostraram que houve uma diferença significativa nos preços dos produtos, com variações que chegaram a ultrapassar os 200%.

Os itens que apresentaram as maiores variações de preços foram um jogo infantil e um quebra-cabeça. Essa diferença pode impactar diretamente no bolso dos consumidores, tornando a pesquisa prévia uma prática fundamental antes de efetuar a compra.

Dicas para economizar na compra de brinquedos

O Procon-RJ listou uma série de dicas que podem ajudar os consumidores a economizarem na compra de brinquedos no Dia das Crianças. Confira abaixo:

Realize pesquisas: a principal recomendação é que os consumidores realizem pesquisas para comparar os preços dos produtos em diferentes lojas. Produtos aparentemente idênticos podem apresentar grandes variações de valores, por isso é importante investir um tempo nessa etapa. Fique atento às compras virtuais: para compras realizadas pela internet, é fundamental ficar atento ao prazo de entrega e às especificações do produto. Verifique também a credibilidade do site antes de efetuar a compra. Classificação etária adequada: verifique a classificação etária do brinquedo, que deve ser adequada à idade da criança que irá receber o presente. Essa informação está presente na embalagem do produto. Selo do Inmetro: os brinquedos devem ter o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Esse selo atesta que o produto passou por testes de qualidade e segurança. Verifique os rótulos: observe o rótulo do brinquedo e confira se há presença de agentes que possam causar intoxicações ou alergias. É importante garantir a segurança da criança durante o uso do brinquedo.

Cuidados específicos para compras online

As compras online exigem alguns cuidados extras para garantir uma experiência segura e satisfatória. Confira os principais:



Você também pode gostar:

Não envie fotos por meio de links, aplicativos de mensagens, e-mails ou sites desconhecidos. Essa prática pode expor seus dados pessoais e financeiros a riscos de segurança.

Verifique a credibilidade do site antes de realizar a compra. Procure por avaliações de outros consumidores e pesquise sobre a reputação da empresa.

Confira qual a política de troca praticada pela empresa. É importante saber se há possibilidade de devolução ou troca do produto, caso seja necessário.

Direitos do consumidor em caso de arrependimento

Em casos de arrependimento, o consumidor tem até sete dias para comunicar que desistiu da compra, independente do motivo que o levou a tomar essa decisão. Nesses casos, ele tem direito a ser ressarcido do valor pago tanto pelo produto quanto pelo frete.

É importante ficar atento aos prazos e procedimentos para realizar a devolução do produto. Entre em contato com a loja onde realizou a compra e informe sobre sua decisão de desistir do produto.

Siga as dicas e aproveite

No Dia das Crianças, é natural que a procura por brinquedos aumente, mas é fundamental tomar alguns cuidados para garantir uma compra segura e econômica. Realizar pesquisas, verificar as especificações dos produtos, conferir a classificação etária e o selo do Inmetro são medidas importantes para evitar surpresas desagradáveis.

Além disso, nas compras online, é essencial checar a credibilidade do site e ficar atento à política de troca praticada pela empresa. Em caso de arrependimento, o consumidor tem direito a se ressarcido do valor pago. Seguindo essas dicas, você poderá aproveitar o Dia das Crianças com tranquilidade e economia.