Procon Penedo e Procon Alagoas mediam encontro entre consumidores e empresa Águas do Sertão

Os órgãos de defesa do consumidor – Procon Penedo e o Procon Alagoas – promovem um encontro esclarecedor e construtivo sobre os serviços prestados pela concessionária de água e esgoto no município banhado pelo rio São Francisco.

O evento denominado Bate Papo Sobre Serviços da Concessionária Água no Sertão será aberto ao público e acontecerá no próximo dia 24 de outubro, a partir das 10 horas, na Casa de Aposentadoria.

O encontro mediado pelos Procons será abre a oportunidade para os moradores de Penedo discutirem questões relevantes relacionadas aos serviços de abastecimento de água, como cobrança indevida, procedimentos de cancelamento de contrato e taxas abusivas.

O debate contará com a participação de Eduardo Silva, Gerente de Políticas e Educação do PROCON-AL, e de Thiago Carneiro, Supervisor de Controle Técnico do PROCON-AL, assim como de representantes de associações de moradores, da Câmara de Vereadores, do comércio varejista e demais segmentos da sociedade civil organizada.

“É uma iniciativa significativa para fortalecer os laços entre os envolvidos e contribuir para uma prestação de serviços mais eficiente e transparente no âmbito dos serviços da Água do Sertão”, destaca Rosiane dos Santos, Diretora Executiva do PROCON de Penedo.

O objetivo também é proporcionar um ambiente propício para o esclarecimento de dúvidas, para a troca de informações e a construção de um diálogo construtivo entre os Procons e a comunidade penedense.