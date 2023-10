Procon Penedo e Sebrae orientam estudantes do ensino médio sobre direitos do consumidor e educação financeira

O trabalho de orientação do Procon Penedo não para. Nesta segunda-feira, 30, o órgão municipal promoveu a segunda edição do projeto de palestras educativas, desta vez em conjunto com o Sebrae e para estudantes do ensino médio.

Alunos e alunas do 3º ano da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto foram orientados sobre direitos do consumidor e o papel do Procon, enquanto que a equipe do escritório do Sebrae em Penedo abordou a importância da educação financeira.

O vereador Denys Reis, autor do projeto de lei que criou o Procon em Penedo, também participou da palestra, destacando a importância do Poder Legislativo e da democracia.

Na primeira edição das palestras educativas, o Procon Municipal visitou a Escola Municipal Santa Luzia, onde turmas do 4º ano do ensino fundamental aprenderam, de forma lúdica e com material diferenciado do público adolescente. E na abertura do projeto, o parceiro foi a cooperativa de crédito Sicredi.

Rosiane dos Santos, diretora executiva do Procon de Penedo, informa que o projeto pode ser apresentado em qualquer escola que funciona no município, sem custo para a unidade de ensino, seja pública ou particular.

“Basta a direção da escola entrar em contato com a gente e fazer a solicitação”, informa a gestora do órgão cujos canais de contato e atendimento podem ser acessados clicando aqui.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte