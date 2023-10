Procon Penedo realiza pesquisa de preço da cesta básica e divulga resultado

O Procon Penedo divulga nesta terça-feira, 03, o resultado da pesquisa que fez a respeito do preço dos itens que compõem a cesta básica de alimentos.

O levantamento foi realizado ontem (segunda, 02), em seis estabelecimentos comerciais de grande porte da cidade e revelou uma variação percentual de preço de 80,44%.

Os dados apontam o pote de margarina com 250g como item da cesta básica maior variação de preço, atingindo 162,11%.

Em contrapartida, a pesquisa in loco do órgão municipal mostra o açúcar refinado (1 kg) como o item com menor oscilação, registrando 18,57%.

A discrepância nos preços reforça a importância dos consumidores estarem atentos às promoções e compararem os valores antes de realizarem suas compras.

O Procon de Penedo reforça a necessidade de conscientização da população sobre seus direitos e orienta os consumidores a denunciarem práticas abusivas por meio dos canais de atendimento ao consumidor.

Confira abaixo a pesquisa do Procon de Penedo sobre cesta básica

PESQUISA PROCON PENEDO CESTA BASICA OUTUBRO 2023