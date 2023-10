Procurador Geral do TN. Afirma que 42 estados estão processando a Meta devido a recursos viciantes do aplicativo

TMZ. com

Mark Zuckerberg Meta fez questão de projetar o Facebook e o Instagram de forma que fossem muito difíceis de abandonar, e o resultado foi ruim para a sociedade… pelo menos essa é a alegação do Procurador-Geral do Tennessee e de 41 outros AGs.

Jonathan Skrmeto principal policial do Estado Voluntário, juntou-se a nós na quarta-feira no “TMZ Live” para explicar por que 41 estados – e Washington, DC – estão processando o Facebook e a empresa controladora do Instagram por supostamente prejudicar a juventude de nosso país.