Procurando EMPREGO? Descubra como se candidatar a mais de 22 mil vagas

A temporada de promoções está chegando e com ela surgem centenas de vagas de emprego temporárias no comércio. Essa é uma excelente oportunidade para profissionais desempregados encontrarem uma colocação no mercado de trabalho.

Empresas de diferentes regiões do Brasil estão com processos de contratação abertos, oferecendo um total de mais de 22 mil vagas temporárias.

Empresas Ofertando Vagas Temporárias

Confira abaixo algumas das empresas que já iniciaram as contratações:

Randstad

A Randstad está oferecendo 7 mil vagas temporárias em todo o país até o fim do ano. As oportunidades são para áreas como produção, enfermagem, compras, logística, administrativo e vendas. A região Sudeste terá o maior número de vagas, totalizando 5.022, seguida pelo Nordeste com 1.012 vagas.

Sul, Norte e Centro-Oeste também terão abertura de postos de trabalho, com 389, 330 e 247 vagas, respectivamente. Os interessados podem se candidatar através da página de carreiras da empresa.

Mercado Livre

O Mercado Livre está com 5.650 vagas temporárias nas áreas de operações e logística, com possibilidade de efetivação. A maior quantidade de vagas está em São Paulo, com 4.049 vagas, seguido por Minas Gerais com 932 vagas.



Santa Catarina e Bahia também terão oportunidades, com 380 e 289 vagas, respectivamente. Para mais informações e para se candidatar, acesse o link disponibilizado.

Grupo SBF

O Grupo SBF está oferecendo mais de 2 mil vagas temporárias em todo o Brasil para as áreas de vendas, estoque, administração e logística. A maior quantidade de vagas será para Minas Gerais, com 789 ao todo, seguido por São Paulo, com 771 vagas. Os interessados podem se candidatar até o dia 20 de novembro pelo site da empresa.

Grupo Pão de Açúcar

O Grupo Pão de Açúcar está com 1.700 vagas temporárias na região da baixada Santista, abrangendo cidades como Guarujá, Bertioga, Praia Grande e Santos. As funções disponíveis são operador de caixa, atendente de loja e operador de e-commerce. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da empresa.

Magazine Luiza

A Magazine Luiza está oferecendo 1.500 vagas temporárias em diversos centros de distribuição do país. Os interessados podem se inscrever pela página de carreiras da empresa.

Americanas

A Americanas está com 1.200 vagas temporárias em sete estados do Brasil para a área de logística. As oportunidades são para cargos como operador de empilhadeira, auxiliar de logística, assistente de logística e motorista com carteira de habilitação D. Os interessados podem se inscrever pelo site da empresa.

Riachuelo

A Riachuelo está com 700 vagas intermitentes em todas as lojas da empresa pelo Brasil, com possibilidade de efetivação. Os candidatos podem se inscrever pelo site.

Expectativas para a Temporada de Promoções

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a temporada de Black Friday e Natal de 2023 deve gerar a abertura de 173 mil postos de trabalho temporários. A faixa etária com maior número de vagas é de 18 a 24 anos, representando 88 mil das oportunidades disponíveis.

Candidatos com ensino médio completo têm preferência em 73% das vagas temporárias. São Paulo é a região com maior oferta de vagas, com estimativa de 81 mil oportunidades, seguido por Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, com previsão de 30 mil, 20 mil e 16 mil empregos, respectivamente.

Salários e Benefícios

A CNC prevê que o salário médio durante a temporada de promoções seja em torno de R$ 1,8 mil, um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior. Economistas reduziram a previsão da inflação para 4,75% neste ano, o que pode resultar em um ganho real de até 2% para os trabalhadores temporários.

Processo de Contratação e Prazos

Historicamente, as vagas temporárias para a temporada de final de ano começam a ser divulgadas em setembro, representando cerca de 10% do total anual de postos de trabalho temporários. Em novembro, a busca por emprego temporário atinge o auge, com 60% das vagas sendo abertas nesse período.

Os prazos para se candidatar às vagas temporárias variam de acordo com cada empresa. É importante consultar o site oficial de cada empresa para obter mais informações sobre os requisitos e prazos de inscrição.

Ademais, a temporada de promoções é uma excelente oportunidade para profissionais desempregados encontrarem uma colocação no mercado de trabalho. Com mais de 22 mil vagas temporárias disponíveis em diferentes regiões do Brasil, empresas como Randstad, Mercado Livre, Grupo SBF, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Americanas e Riachuelo estão com processos de contratação abertos.

É importante ficar atento aos prazos e requisitos de cada empresa para se candidatar às vagas temporárias oferecidas. Aproveite essa oportunidade e boa sorte na busca pelo emprego temporário!