O fim do ano se aproxima, trazendo consigo um período repleto de datas comemorativas, como o Dia das Crianças, a Black Friday e, é claro, o Natal. O que essas datas importantes têm em comum? A agitação no comércio e, como resultado, a necessidade de contratação de novos funcionários, oferecendo uma excelente oportunidade para quem procura uma vaga de emprego temporária.

Procurando emprego? Saiba como conseguir uma vaga temporária neste fim de ano

De acordo com as projeções da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a criação de vagas temporárias deve atingir o maior nível em uma década. Desse modo, espera-se que 110 mil novos colaboradores sejam contratados para atender às demandas deste período festivo. Isso significa que, neste ano, encontrar uma vaga de emprego temporária está mais acessível do que nunca.

Em suma, uma característica fundamental dessas vagas é que os trabalhadores têm direito a todos os benefícios trabalhistas oferecidos em empregos formais e permanentes, como registro em carteira, 13º salário proporcional, horas extras, adicional noturno, comissões, entre outros.

Identifique os locais de maior contratação no final do ano

Para aproveitar ao máximo essa oportunidade, é essencial saber onde procurar. Muitos setores veem um aumento significativo na demanda por funcionários temporários durante as festas de fim de ano. Em resumo, estes incluem shoppings, comércios varejistas, como lojas de roupas e calçados, buffets, clubes de férias, restaurantes, bares etc.

Elabore um currículo eficaz

Um currículo bem estruturado é seu cartão de visita. Para isso, certifique-se de que ele seja objetivo e destaque seus pontos fortes e suas experiências profissionais mais recentes. De modo geral, destacar suas habilidades e conquistas anteriores pode ser um diferencial na hora de conquistar a vaga desejada.

Seja proativo na busca pela vaga de emprego



Em vez de apenas enviar seu currículo por e-mail, vá pessoalmente às empresas em que tem interesse. Isso porque essa abordagem demonstra seu interesse e determinação em conseguir a vaga. Contudo, esteja preparado para uma breve entrevista e mostre entusiasmo pela oportunidade. Uma estratégia bastante eficiente é levar os currículos pessoalmente às lojas de shoppings, por exemplo.

Fique de olho nas redes sociais das empresas

As redes sociais das empresas podem ser uma fonte valiosa de informações sobre vagas disponíveis. Sendo assim, siga as páginas das empresas que você deseja trabalhar e esteja atento às postagens e atualizações que anunciem oportunidades temporárias. Visto que muitas vezes, as empresas compartilham primeiro nas redes sociais antes de abrir as vagas oficialmente.

Invista na sua capacitação

Para se destacar dos demais candidatos, considere aprimorar suas habilidades por meio de cursos de aperfeiçoamento. Mesmo que esses empregos sejam temporários, um conjunto de habilidades mais amplo pode abrir portas para oportunidades permanentes no futuro.

Entrevista

Durante a entrevista de emprego, utilize exemplos concretos para ilustrar suas realizações e competências. Conte histórias que mostrem como você lidou com desafios, resolução de problemas, liderança ou trabalho em equipe. Isso torna suas respostas mais convincentes e memoráveis.

Vista-se adequadamente

A escolha da vestimenta é importante. Sendo assim, escolha roupas que sejam adequadas ao ambiente da empresa e transmitam uma imagem profissional. É melhor estar ligeiramente mais bem vestido do que subestimado. Evite roupas chamativas ou desleixadas.

Seja pontual

Atrasar-se para uma entrevista é um erro significativo. Planeje sua rota com antecedência e chegue com tempo de sobra. Pois, chegar cedo demonstra compromisso e respeito pelo tempo do entrevistador.

Em resumo, com a temporada de festas de fim de ano se aproximando, as perspectivas para encontrar uma vaga de emprego temporária são mais promissoras do que nunca.

Desse modo, ao seguir essas estratégias, poderá aumentar suas chances de conquistar uma vaga temporária que pode se transformar em uma oportunidade permanente. De forma geral, prepare-se, seja proativo e esteja atento às oportunidades.