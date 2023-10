Produtor de ‘Bond’ diz que ainda nem começou a nova era ‘007’

Já se passaram 2 anos desde Daniel Craig desliguei como James Bond – mas mesmo agora, os produtores da franquia não fizeram muito no próximo capítulo… o que é um tanto surpreendente.

Broccoli diz que a próxima iteração de Bond deve refletir como o mundo mudou desde que DC foi morto há quase 20 anos… e observou que o personagem foi frequentemente reinventado. Ela acrescenta: “Daniel nos deu a capacidade de explorar a vida emocional do personagem… e também o mundo estava pronto para isso. Acho que esses filmes refletem a época em que se encontram”.

É claro que o momento está objetivamente de acordo com o tempo que eles levaram da última vez para reformular Bond – a última tentativa de Pierce Brosnan foi em 2002, e Craig só pegou o bastão quatro anos depois, em 2006. .então, sim, os produtores parecem gostar de aproveitar o tempo.

Há também todas as greves que estão acontecendo no showbiz agora – então talvez isso também esteja atrasando as coisas. De qualquer forma, esperamos que eles possam começar a zerar mais cedo ou mais tarde.