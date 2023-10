Produtores de ‘Love Is Blind’ processados ​​​​por suposta agressão sexual de concorrente

Os produtores de “Love Is Blind” estão sendo levados a tribunal… depois que uma das concorrentes afirma ter sido abusada sexualmente – e diz que o incidente pode ter sido capturado pelas câmeras.

De acordo com os documentos obtidos pelo TMZ, Tran Dang – uma concorrente da 5ª temporada que nunca apareceu no produto final – está perseguindo as produtoras Delirium TV e Kinetic Content pelo suposto incidente, que ela diz ter ocorrido em 2022.