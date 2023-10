No próximo dia 11 de novembro, a China celebra o Dia dos Solteiros, também conhecido como Double Eleven. Essa data, criada pelo grupo Alibaba em 2009, se tornou um marco para as vendas do e-commerce mundial. E, no Brasil, os consumidores também podem aproveitar os incríveis descontos oferecidos pelo AliExpress, empresa do Alibaba International Digital Commerce Group.

Aquecimento para o Dia do Solteiro

O AliExpress preparou um plano de ações especial para o dia 11 de novembro de 2023. Porém, antes mesmo dessa data tão esperada, os consumidores brasileiros terão a oportunidade de aproveitar descontos imperdíveis. Entre os dias 1 e 10 de novembro, diariamente às 11h11 (horário de Brasília), serão disponibilizados produtos por apenas R$ 11,11.

Essa estratégia de “aquecimento” visa oferecer aos clientes a chance de adquirir produtos de qualidade a preços extremamente baixos. É uma verdadeira oportunidade de aproveitar descontos antes mesmo do Dia do Solteiro.

R$ 10 milhões em descontos e benefícios

Neste ano, o AliExpress disponibilizará R$ 10 milhões em descontos para os consumidores brasileiros. Além dos preços irresistíveis, também serão oferecidos benefícios como frete grátis e entrega em apenas 10 dias para produtos selecionados.

Uma das novidades é o desconto adicional de 20% na categoria Choice, que é o serviço de compras premium do AliExpress. Essa categoria oferece uma curadoria de produtos com o melhor custo-benefício na plataforma. Ou seja, além dos descontos já oferecidos, os consumidores poderão aproveitar ainda mais vantagens ao adquirir produtos dessa categoria.

A importância do Dia do Solteiro para o AliExpress

Para o AliExpress, o Dia do Solteiro representa um marco importante em sua operação no Brasil. Briza Bueno, diretora do AliExpress no país, destaca a preparação especial feita para oferecer as melhores condições de preços, cupons e entrega aos consumidores brasileiros.



A empresa busca celebrar os clientes que estão sempre com eles, proporcionando uma experiência de compra única e oferecendo os menores preços do ano. A cada dia, uma nova surpresa e uma nova oportunidade imperdível para os consumidores aproveitarem.

Os Descontos do AliExpress

Os descontos oferecidos pelo AliExpress durante o Dia dos Solteiros são simplesmente imperdíveis. Com até 90% de desconto, os consumidores poderão encontrar uma ampla variedade de produtos, desde eletrônicos e moda até produtos para casa e decoração. É uma oportunidade única para renovar o guarda-roupa, adquirir aquele eletrônico tão desejado ou até mesmo antecipar as compras de Natal.

A Logística do AliExpress

Para atender à demanda durante o período do Dia dos Solteiros, o AliExpress está se preparando com uma logística eficiente. A empresa disponibilizará quatro aviões adicionais para transportar os produtos do exterior para o Brasil. Isso garantirá que os produtos cheguem aos consumidores brasileiros rapidamente, evitando atrasos e proporcionando uma experiência de compra ainda melhor.

Como Aproveitar as Promoções

Para aproveitar as promoções do AliExpress durante o Dia dos Solteiros, basta acessar o site ou o aplicativo do marketplace. Lá, os consumidores encontrarão uma seleção especial de produtos com descontos exclusivos. É importante ficar atento às datas e horários das promoções, para não perder nenhuma oportunidade.

Melhores descontos

No Dia do Solteiro, o AliExpress oferece aos consumidores brasileiros uma oportunidade única de aproveitar os melhores descontos do ano. Com produtos por apenas R$ 11,11 e benefícios como frete grátis e entrega rápida, é uma ocasião imperdível para adquirir produtos de qualidade a preços incríveis.

Não deixe de aproveitar o aquecimento para o Dia do Solteiro, com descontos diários às 11h11. Prepare-se para uma experiência de compra excepcional no AliExpress, onde cada dia traz uma nova surpresa e uma nova oportunidade de economizar. Aproveite o Dia do Solteiro e garanta os melhores produtos por preços que você nunca imaginou serem possíveis!