Professor transforma casa do CT em casa divertida com decoração política de Halloween

Esta é a época para ficar assustador, e um professor universitário acha que nada é mais assustador do que a política americana… o que se reflete em suas incríveis decorações de Halloween para a casa.

Confira o que Matt Warshauer fez com sua propriedade em West Hartford, em Connecticut … onde seu berço se transformou essencialmente em uma casa de diversões em estilo carnaval, completamente inspirada em DC – e aborda todas as questões polêmicas nos EUA, incluindo Trunfo !

Dê uma olhada por si mesmo… O lugar de Warshauer é decorado e alguns com construções criativas – como o painel de juízes esqueletos da Suprema Corte, destinado a mostrar que a confiança da América no SCOTUS está morta, pelo menos do seu ponto de vista.