Programa Assistência Com Você atende moradores do Tabuleiro dos Negros

A comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros recebeu os serviços do Programa Assistência Com Você, iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas que descentraliza atendimentos para famílias de baixa renda.

Sob coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), o programa também viabiliza serviços das secretarias municipais da Mulher, Saúde e Educação.

O trabalho realizado na tarde desta quarta-feira, 25, aconteceu na Praça Leôncio Matias, investimento em lazer e convívio social do Prefeito Ronaldo Lopes no local que é o primeiro da zona rural do município com sinal gratuito de internet do Programa Penedo Conectada.

Até a realização do sorteio de brindes que finaliza o evento, a comunidade do Tabuleiro dos Negros utilizou o atendimento do Cadastro Único, setor com 109 procedimentos registrados nesta edição do Assistência Com Você.

Enquanto pais e mães recebiam atendimentos, inclusive tarifa social de água e de energia, a criançada se divertia na Arena PIPE (Primeira Infância de Penedo).

Além disso, oito pessoas idosas solicitaram a carteira que garante gratuidade no transporte intermunicipal e mais vinte adultos formalizaram seu retorno à sala de aula, fazendo sua matrícula na EJA ofertada pela Prefeitura de Penedo.

Na tenda da Secretaria da Mulher, os serviços de beleza e maquiagem estavam disponíveis para a iniciativa que promove lazer e assistência para o povo de Penedo.

