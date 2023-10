Programa Cegonha Penedense entrega enxoval de bebê para gestantes na terça-feira, 31

Lançado em agosto deste ano pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), o Programa Cegonha Penedense entrega kits de enxoval para gestantes de baixa renda que fazem o seu pré-natal nas unidades da rede da Prefeitura de Penedo.

A distribuição dos kits para crianças recém-nascidas acontece na próxima terça-feira, 31, a partir das 14 horas, no Círculo Operário, localizado próximo da Escola Estadual Gabino Besouro.

Com essa ação, o Programa Cegonha Penedense beneficia 80 gestantes que cumprem os critérios do programa realizado em parceria com o Ministério da Saúde, ampliando a cobertura de acompanhamento do pré-natal.

Para ser incluída a gestante deve atender os seguintes pré-requisitos:

– Estar no 3º trimestre de gestação

– Ter iniciado o pré-natal até a 10ª semana de gestação

– Ter feito pelo menos 7 consultas de pré-natal

– Teste laboratorial de Sífilis, HIV e Hepatites B e C

– Exames laboratoriais obrigatórios para o período de gestação

– Consulta odontológica

– USG gestacional obstétrica

– Estar com esquema vacinal completo

A Secretária de Saúde de Penedo, Wannina Mendonça, explica a importância do acompanhamento gestacional para mãe e bebê.

“Para ampliar a assistência ao pré-natal, lançamos o Programa Cegonha Penedense, que é dedicado a apoiar as mães do nosso município. O intuito desse programa é diminuir os índices de mortalidade infantil com a ampliação da assistência das nossas equipes de estratégia de saúde da família. Nossa missão é levar esperança, amor e cuidado às mães que mais precisam. Nossos enxovais incluem itens essenciais para bebês, proporcionando um começo seguro e acolhedor. Juntos, podemos tornar a maternidade uma jornada mais acolhedora e promissora”, enfatizou.

Para mais informações sobre o Programa Cegonha Penedense, procure a sua Unidade de Saúde.

Texto – Roberto Miranda/jornalista SEMS Penedo

Fotos Arquivo SEMS Penedo