Programa de pré-visualização de Fury vs. Ngannou: Francis Ngannou pode chocar o mundo contra Tyson Fury?

Tyson Fury é o grande favorito para derrotar o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou em sua luta de boxe de 10 rounds neste sábado na Arábia Saudita. Embora o resultado possa parecer previsível, e se Ngannou realmente derrotar Fury?

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Jed Meshew do MMA Fighting discutem a luta principal de sábado, os níveis de interesse nela, junto com a semana de luta aparentemente ficando aquém. Além disso, eles discutem o que poderia ter sido feito de forma diferente para gerar mais interesse, um mundo potencial onde Ngannou provoca uma das maiores surpresas de todos os tempos, como isso poderia abalar o mundo dos esportes de combate como o conhecemos, se as ações de Ngannou pode cair de qualquer forma com uma perda e muito mais.

