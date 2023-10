Programa do Governo é alvo de GOLPES! Descubra como se proteger agora

O lançamento do programa Desenrola Brasil pelo Governo Federal trouxe esperança para muitos brasileiros que buscavam renegociar suas dívidas. No entanto, junto com a divulgação do programa, surgiram também golpistas que estão se aproveitando dessa situação para aplicar golpes e prejudicar os cidadãos. Neste artigo, vamos apresentar algumas dicas importantes para você se proteger desses golpes e evitar cair em armadilhas financeiras.

Fique Atento aos Indícios de Fraude

Os golpistas geralmente se aproveitam da ingenuidade das pessoas e oferecem propostas muito vantajosas, que parecem boas demais para ser verdade. No caso do programa Desenrola Brasil, é importante ficar atento aos seguintes indícios de fraude:

Propostas Irreais: Desconfie de ofertas que prometem resolver suas dívidas de forma rápida e fácil, com descontos ou benefícios exagerados. O programa Desenrola Brasil oferece condições reais de renegociação, mas é importante ter em mente que os descontos e benefícios têm limites. Contato Iniciado pelos Golpistas: No programa Desenrola Brasil, a iniciativa de renegociação parte do devedor, ou seja, você é quem deve procurar o banco ou instituição financeira para negociar suas dívidas. Portanto, desconfie de mensagens, e-mails, SMS ou ligações que oferecem propostas de renegociação sem que você tenha solicitado. Taxas de Pagamento: O programa Desenrola Brasil é uma iniciativa do governo e não cobra nenhuma taxa para participação. Portanto, desconfie de golpistas que solicitam pagamentos para acessar a renegociação de dívidas. O processo de renegociação é gratuito e não exige nenhum pagamento adicional.

Conheça o Funcionamento do Programa Desenrola Brasil

Para se proteger de golpes relacionados ao programa Desenrola Brasil, é fundamental conhecer o funcionamento correto do programa. O Desenrola Brasil é dividido em três fases, cada uma com suas próprias características e público-alvo. Veja a seguir como funciona cada uma delas:

Primeira Fase: A primeira fase do programa teve início em julho e tinha como objetivo zerar dívidas de até R$100,00. Nessa etapa, não houve contato direto entre credor e devedor, e o nome do devedor foi limpo nos sistemas de proteção ao crédito. Segunda Fase: A segunda fase do programa também teve início em julho e é destinada a pessoas físicas com renda de até R$20.000,00 e dívidas em bancos, sem limite de valor. Nessa fase, é necessário entrar em contato diretamente com a instituição financeira onde você possui a dívida para negociar as condições de renegociação. Terceira Fase: A terceira fase do programa começou em outubro e é voltada para pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único, com dívidas de até R$5.000,00. Nessa fase, é necessário ter uma conta no site Gov.br com níveis de certificação prata ou ouro e atualizar os dados cadastrais. O acesso à plataforma de negociação é feito por meio do site Gov.br.

Dicas para Evitar Golpes

Agora que você já conhece os indícios de fraude e o funcionamento correto do programa Desenrola Brasil, confira algumas dicas importantes para evitar cair em golpes relacionados ao programa:



Verifique a Fonte: Sempre verifique a fonte das informações. Desconfie de mensagens de e-mail, SMS, WhatsApp ou ligações de números desconhecidos. Procure informações diretamente no site oficial do programa ou entre em contato diretamente com o banco ou instituição financeira. Não Compartilhe Dados Pessoais: Nunca compartilhe seus dados pessoais, como CPF, RG, número de conta bancária ou senhas, por telefone, e-mail ou mensagem de texto. Os golpistas podem usar essas informações para realizar transações financeiras indevidas em seu nome. Atenção aos Links: Desconfie de links suspeitos. Verifique sempre a URL do site que você está acessando e evite clicar em links enviados por e-mail ou mensagem de texto. Se possível, digite diretamente o endereço do site oficial do programa. Consulte o Banco ou Instituição Financeira: Antes de realizar qualquer negociação, entre em contato diretamente com o banco ou instituição financeira onde você possui a dívida. Verifique a autenticidade das propostas e confirme as condições de renegociação. Busque Informações Oficiais: Para obter informações confiáveis sobre o programa Desenrola Brasil, consulte os canais oficiais do governo, como o site Gov.br e os órgãos responsáveis pela implementação do programa.

Adote estas Medidas de Precaução

Proteger-se de golpes relacionados ao programa Desenrola Brasil é fundamental para evitar prejuízos financeiros. Fique atento aos indícios de fraude, conheça o funcionamento correto do programa e siga as dicas apresentadas neste artigo. Lembre-se de sempre verificar a fonte das informações, não compartilhar dados pessoais, desconfiar de links suspeitos e buscar informações oficiais. Com essas medidas de precaução, você estará mais seguro ao renegociar suas dívidas e evitará cair em golpes financeiros.