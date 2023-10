Programa já COMEÇOU! Veja como fazer parte

O Desenrola Brasil entrou em sua última fase com o lançamento oficial da plataforma do programa em 9 de outubro. Nessa etapa, o foco está na renegociação de dívidas de até R$ 5.000, mas indivíduos com dívidas entre esse valor e R$ 20.000 também têm a oportunidade de aproveitar descontos médios de 83% e, em alguns casos, até 96%.

Quem pode participar?

O programa é destinado a todas as pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritas no CadÚnico. Segundo o governo, essa etapa do Desenrola pode beneficiar 32 milhões de pessoas.

Quais dívidas serão renegociadas?

O programa priorizará dívidas de até R$ 5.000 por devedor. Podem ser renegociados tanto débitos bancários quanto não bancários, como contas de luz e água, contraídos entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. As operações serão isentas de IOF.

E as dívidas acima de R$ 5.000?

Dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20.000 também podem ser renegociadas. No entanto, nesses casos, o pagamento deverá ser feito à vista, pois não há garantia do Tesouro Nacional via FGO (Fundo de Garantia de Operações).

Como vai funcionar?

O processo de renegociação será realizado pela internet, por meio da plataforma oficial do Desenrola. O site está disponível para toda a população endividada desde a segunda-feira (9). Na página, será possível consultar a lista de dívidas passíveis de renegociação, assim como os descontos oferecidos pelos credores e a situação de cada uma delas.



É necessário ter conta gov.br?

Sim, para participar dessa etapa do programa é necessário possuir uma conta gov.br nível prata ou ouro. Caso não possua, será necessário criar uma seguindo as instruções disponíveis.

Como foram definidos os descontos?

Os descontos foram definidos por meio de um leilão de lotes de dívidas. Cada lote incluía dívidas com perfis semelhantes, como tipo e idade. As 654 empresas que ofereceram os maiores descontos terão a chance de participar da renegociação.

“Os credores ofereceram um desconto médio de 83%, sendo que o lote de dívidas com cartão de crédito teve a maior redução, de 96%. Dos R$ 151 bilhões em dívidas cadastradas, houve um desconto de R$ 126 bilhões, restando R$ 25 bilhões a serem pagos”, de acordo com o governo.

Qual o valor das dívidas?

Após os descontos, o valor médio das dívidas que poderão ser renegociadas ficou em R$ 421. As dívidas de até R$ 5.000, que foram priorizadas nessa etapa, tiveram uma redução média para R$ 259. Já as dívidas entre R$ 5.000,01 e R$ 20.000 agora têm um valor médio de R$ 1.386.

É obrigatório pagar à vista?

Sim, para as dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20.000 o pagamento deve ser feito à vista. O programa de renegociação parcelada prioriza as dívidas menores, de até R$ 5.000, que possuem garantia do Tesouro Nacional (FGO). Os valores que ultrapassam esse limite são de responsabilidade dos próprios credores e, por isso, só podem ser quitados à vista.

Em quais casos é possível parcelar?

As dívidas de até R$ 5.000 poderão ser parceladas em até 60 vezes. As parcelas devem ter um valor mínimo de R$ 50, com juros de até 1,99% ao mês. Os consumidores podem optar por quitar os valores por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou Pix. Os débitos também podem ser pagos à vista na plataforma do Desenrola.

Com o início da última fase do programa Desenrola Brasil, milhões de brasileiros terão a chance de renegociar suas dívidas e obter descontos significativos. A plataforma oficial do programa está disponível para todos os endividados, possibilitando a consulta das dívidas passíveis de renegociação e oferecendo informações sobre os descontos oferecidos pelos credores.

Tipos de dívidas

É importante ressaltar que o programa contempla tanto dívidas bancárias quanto não bancárias, como contas de luz e água. Além disso, indivíduos com dívidas superiores a R$ 5.000 e abaixo de R$ 20.000 também têm a oportunidade de participar, desde que efetuem o pagamento à vista.

Para participar do Desenrola Brasil, é necessário possuir uma conta gov.br de nível prata ou ouro. Caso ainda não tenha uma, é possível criar seguindo as instruções disponíveis.

Os descontos oferecidos pelos credores são bastante atrativos, chegando a uma média de 83%. Em alguns casos, especialmente para dívidas com cartão de crédito, o desconto pode chegar a 96%. Isso representa uma excelente oportunidade para os endividados conseguirem quitar suas dívidas com valores bastante reduzidos.

Parcelamento no Desenrola Brasil

É fundamental destacar que as dívidas de até R$ 5.000 têm a possibilidade de serem parceladas em até 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês. Essa é uma opção interessante para aqueles que não têm condições de realizar o pagamento à vista. O programa também oferece diferentes formas de pagamento, como débito em conta corrente, boleto bancário e Pix.

Portanto, se você se enquadra nos critérios do programa Desenrola Brasil, não perca a oportunidade de renegociar suas dívidas e obter descontos significativos. Acesse a plataforma oficial do programa e confira as opções disponíveis para você. É uma chance de recomeço financeiro e de se livrar das dívidas que tanto pesam no orçamento.