Programa ONU Habitat/Cidades 2030 realiza oficina de estratégias urbanas em Penedo

A execução do Programa ONU Habitat/Cidades 2030 avança em Penedo, com a realização da oficina de estratégias urbanas, a última atividade do primeiro ciclo do trabalho que visa o desenvolvimento sustentável de quatro municípios alagoanos.

O trabalho em Penedo tem a participação direta de setores da Prefeitura de Penedo – coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin) – e instituições da sociedade civil organizada.

A oficina realizada no auditório da Casa de Aposentadoria nesta segunda-feira, 02, foi aberta com a recapitulação do primeiro encontro, quando foram identificados os problemas e os potenciais de desenvolvimento de Penedo.

Programa Cidades 2030 é lançado pelo governador Paulo Dantas