Programa Saúde Por Todo Canto atende usuários do PSF Cohab e do PSF Vila Matias nesta quinta, 19

O Programa Saúde Por Todo Canto vai levar várias especialidades médicas para os pacientes do PSF Cohab e do PSF Vila Matias nesta quinta-feira, 19 de outubro.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) levará atendimento de Neurologista, Oftalmologista, Dermatologista e Otorrinolaringologista das 7h às 17 horas para os usuários das duas unidades.

Os trabalhos serão concentrados no posto da Cohab, incluindo os serviços do Expresso Saúde, unidade móvel da SEMS que realiza testes rápidos (Covid-19, sífilis, HIV e hepatite) e vacinação.

O Saúde Por Todo Canto também promove orientação de profissional nutricionista, ações alusivas ao Outubro Rosa e exercícios com educador físico.

O objetivo do programa é fazer com que os médicos especialistas realizem os atendimentos para todos os usuários do PSF Cohab e PSF Vila Matias que estavam na lista de espera para zerar a demanda reprimida.

A estimativa da Secretaria de Saúde de Penedo é que sejam realizados 500 atendimentos, se tornando a maior edição do programa até agora.

A equipe dos PSFs Cohab e Vila Matias estão entrando em contato com todos os pacientes que precisam de consultas nas especialidades ofertadas por meio do programo criado no governo Ronaldo Lopes//João Lucas.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que as pessoas que estão na lista de espera e que ainda não foram contactadas, devem procurar o agente de saúde ou o posto onde é atendido para pegar a sua marcação do atendimento no Saúde Por Todo Canto.

Texto Gabriela Flores – jornalista SEMS Penedo