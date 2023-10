Programa Sua Vida Com Novo Olhar beneficia mais 200 penedenses

Entrega dos óculos acontece nesta quarta-feira (1º de novembro), a partir das 8 horas, no Círculo Operário de Penedo

Fruto da parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS), o Programa Sua Vida Com Novo Olhar realiza nesta quarta-feira (1º de novembro) mais uma entrega gratuita de óculos para a população de baixa renda.

A distribuição do benefício acontece a partir das 8 horas, na sede do Círculo Operário – localizado próximo da Escola Estadual Gabino Besouro -, onde serão contemplados 200 pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

De acordo com a Secretária de Saúde, Wannina Mendonça, a iniciativa é resultado da sensibilidade da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas em proporcionar mais conforto e dignidade aos penedenses, já que a visão é um dos principais sentidos do ser humano, essencial para o desenvolvimento de qualquer atividade.

“Essa parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Instituto IGPS foi criada para mudar a vida das pessoas carentes no município. Vamos entregar mais 200 óculos pelo Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar, totalizando 500 pessoas beneficiadas apenas este ano e 1.100 pessoas com óculos novos desde 2022, quando o programa foi criado. Nosso objetivo é levar mais qualidade de vida para as pessoas”, acrescenta Wannina Mendonça.

O programa e como participar

Para se inscrever, os pacientes devem ir até a sede da Secretaria Municipal de Saúde, com cartão SUS, NIS e comprovante de residência. Além de informar número de telefone para confirmar a marcação da consulta.

Todos os assistidos pelo programa Sua Vida com Novo Olhar fazem a consulta, escolhem o modelo e recebem em até 30 dias os óculos, tudo totalmente de graça.

Texto: Roberto Miranda-jornalista SEMS Penedo

Foto Arquivo Secom PMP