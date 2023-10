Se você adora viajar, preste atenção nessa novidade, já que a Azul lançou uma promoção imperdível que vai elevar seus pontos para novas alturas. Agora, o cliente tem a chance de otimizar seus pontos com um bônus de até 50% em transferências de pontos do seu cartão de crédito atual para o renomado programa de fidelidade Tudo Azul.

Economize na sua viagem: PROGRAMA TUDO AZUL oferece bônus de até 50% em transferências de pontos

Quando se trata de acumular pontos e desfrutar de benefícios exclusivos, o programa Tudo Azul é o favorito dos amantes de viagens. Com milhares de opções, como hotéis, passagens aéreas, aluguel de carros e outros produtos disponíveis para resgatar, os pontos da Azul são um verdadeiro tesouro.

Em suma, com mais pontos da Azul em sua conta, as possibilidades de resgate se tornam infinitas, desde viagens para destinos incríveis até produtos exclusivos disponíveis no Shopping Tudo Azul.

Como funciona a promoção?

Essa promoção tem como objetivo otimizar as milhas dos clientes do Tudo Azul. Confira o procedimento de transferência de pontos:

50% de bônus para transferências acima de 50.000 pontos;

40% de bônus para transferências de 20.001 a 49.999 pontos;

30% de bônus para transferências de 3.000 a 20.000 pontos.

Além disso, os clientes “TudoAzul” que não são membros do clube também podem aproveitar:

40% de bônus para transferências acima de 50.000 pontos;

30% de bônus, considerando as transferências de 20.001 a 49.999 pontos;

20% de bônus para transferências de 3.000 a 20.000 pontos.



Como participar?

Para aproveitar essa promoção emocionante, siga as etapas simples:

Acesse o site oficial e preencha seus dados corretamente.

Após o registro, você terá acesso ao seu perfil. Desse modo, poderá acompanhar suas transações recentes, solicitar pontos de voo, listar beneficiários e muito mais.

Os pontos de bônus conquistados por meio das transferências serão creditados em sua conta TudoAzul em até 15 dias úteis após o término da campanha.

Vantagens de participar de programas de fidelidade

Uma das maiores vantagens de aderir a programas de fidelidade, como o Tudo Azul, é ter acesso a descontos e ofertas exclusivas. Isso porque os membros têm a oportunidade de adquirir passagens aéreas e reservar hotéis a preços mais acessíveis.

Além disso, podem desfrutar de promoções especiais em estabelecimentos parceiros, como restaurantes, lojas e cinemas. Com uma ampla gama de escolhas à disposição, é viável reduzir gastos em diversas circunstâncias.

À medida que o cliente utiliza os serviços dessas empresas parceiras, acumula pontos que podem ser trocados por diversas recompensas. Desse modo, quanto mais você utiliza o programa, mais pontos acumula para futuros resgates.

Troca de categoria

No caso do Tudo Azul, você pode até conquistar upgrades de categoria. Dependendo da quantidade de pontos acumulados em um ano, é possível passar para uma categoria superior e desfrutar de benefícios ainda mais vantajosos.

Desde prioridade no embarque até acesso a salas VIP nos aeroportos, esses benefícios exclusivos fazem toda a diferença para tornar suas viagens mais confortáveis e memoráveis.

Portanto, não perca a oportunidade de turbinar suas viagens com o bônus de até 50% em transferências de pontos para o Tudo Azul. Seja um viajante esperto e desfrute ao máximo das vantagens desse programa incrível.

Cuidado com golpes que oferecem falsos bônus

Golpistas geralmente não fornecem informações claras sobre como o bônus será concedido ou como ele funciona. Assim sendo, se a oferta não explicar os detalhes de maneira transparente, desconfie.

Além disso, golpistas costumam pressionar as pessoas a tomar decisões precipitadas, argumentando que a oferta é por tempo limitado. Portanto, não se apresse. Verifique a autenticidade da oferta antes de agir.

Por fim, se a oferta exigir informações pessoais sensíveis, como números de documentos, senhas ou detalhes de cartões de crédito, tenha muito cuidado. Pois golpistas usam essas informações para cometer fraudes.