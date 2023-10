Um Projeto de Lei quer diminuir velocidade em rodovias. Por isso, é essencial que todos os condutores estejam a par desta novidade a fim de evitar multas e acidentes.

Desse modo, para que você entenda tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Projeto de Lei quer diminuir velocidade em rodovias, saiba mais

A segurança nas rodovias é uma questão prioritária no cenário brasileiro. Atualmente, um Projeto de Lei encontra-se em discussão, com a finalidade de estabelecer limites de velocidade mais baixos nas rodovias.

Dessa maneira, o PL em análise tem como sua motivação central residente na busca pela ampliação da segurança viária. Bem como, na redução do número de acidentes nas estradas.

Além disso, uma das principais preocupações que direcionam essa proposta é a tendência de alguns motoristas em respeitar os limites de velocidade apenas quando se aproximam de radares. Afinal, essa prática gera situações de risco nas rodovias e aumenta as estatísticas de acidentes.

Problemas de investimentos em infraestrutura rodoviária

No Brasil, como todos sabem, é comum que os investimentos em infraestrutura rodoviária foquem na construção de novas vias, viadutos e estradas expressas. No entanto, essa abordagem frequentemente negligencia a segurança de pedestres e motoristas.

Dessa maneira, em muitos casos, os limites de velocidade permitidos nas proximidades de escolas superam os 20 km por hora, que é o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para garantir a segurança.



Você também pode gostar:

Sendo assim, essa discrepância suscita questões importantes no debate sobre a redução de velocidade.

Projeto de Lei tem diretrizes da OMS como referência

A OMS também sugere a redução dos limites de velocidade para 50 km por hora em avenidas e 30 km por hora em ruas estreitas. Contudo, apesar dessas recomendações, a implementação desses padrões pode enfrentar resistência devido à sua impopularidade.

Ingrid Neto, coordenadora do Laboratório de Psicologia do Trânsito do Centro Universitário do Distrito Federal, destaca a necessidade de promover uma mudança cultural no comportamento dos condutores, incentivando o respeito às normas e aos limites de velocidade.

Ademais, Victor Pavarino, oficial técnico em Segurança Viária da OMS, também enfatiza a importância de adotar o termo “incidente” em vez de “acidente” no contexto da segurança viária. Sendo assim, de acordo com o técnico, essa mudança reflete a ideia de que muitos incidentes podem ser prevenidos por meio de medidas apropriadas.

Veja algumas estatísticas sobre o excesso de velocidade

Segundo a OMS, a velocidade é um fator crucial na gravidade dos acidentes. Isso porque, um pedestre atropelado a 60 km por hora enfrenta um risco de mortalidade de 98%, enquanto a 40 km por hora, esse risco cai para 35%.

Jefferson Almeida, coordenador geral da Polícia Rodoviária Federal, ressalta que 30% das lesões mais graves e fatais ocorrem em apenas 4% da malha rodoviária.

Portanto, esses dados enfatizam a importância de adotar medidas específicas para melhorar a segurança nesses trechos críticos.

Projeto de Lei prevê promoção da segurança

O Projeto de Lei em questão desempenha um papel fundamental na busca pela melhoria da segurança viária. Por isso, ao estabelecer limites de velocidade mais seguros e desencorajar o excesso de velocidade, ele pode contribuir para a redução de acidentes e a preservação de vidas nas estradas.

Quais os benefícios da redução de velocidade em rodovias?

Por fim, como é de se esperar, a redução dos limites de velocidade em rodovias pode trazer uma série de benefícios para a segurança viária.

Assim sendo, dentre esses benefícios, destacam-se:

Menos acidentes graves, pois limites de velocidade mais baixos reduzem a gravidade dos acidentes, diminuindo o risco de lesões graves e fatais para motoristas, passageiros e pedestres;

Menos custos em saúde, visto que com menos acidentes graves, os custos relacionados à saúde, como tratamentos médicos e internações, sofrem redução, aliviando o sistema de saúde pública;

Redução das emissões de poluentes. Uma vez que velocidades mais baixas frequentemente resultam em uma condução mais eficiente em termos de combustível, reduzindo as emissões de poluentes e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Melhoria do tráfego, devido ao fato de que limites adequados podem contribuir para um tráfego mais fluido e seguro, evitando congestionamentos e atrasos e;

Incentivo ao transporte público, pois a redução da velocidade nas rodovias pode incentivar o uso do transporte público. Logo, o que ajuda a reduzir o número de veículos nas estradas e melhorando a mobilidade urbana.

Portanto, este PL poderá oferecer muitas vantagens, não só para o trânsito, mas também para toda a sociedade. Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que um Projeto de Lei quer diminuir velocidade em rodovias, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!