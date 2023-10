Promoção com frete GRÁTIS e até 70% de desconto; veja como aproveitar

A Shopee, uma das maiores empresas de comércio eletrônico do país, acaba de anunciar uma promoção imperdível para o mês de novembro. Com descontos de até 70% e frete grátis em diversas categorias, essa é uma oportunidade única para os consumidores aproveitarem ofertas incríveis e economizarem nas compras de fim de ano.

Esquenta 11.11: Descontos e cupons exclusivos

A promoção tem início já no dia 1º de novembro, com o Esquenta 11.11. Durante todo o mês, os clientes terão acesso a cupons de desconto de até R$ 50, além de descontos de até 40% em categorias como Beleza, Casa, Moda e Eletrônicos.

É a maior liquidação da história do aplicativo no país, e os consumidores não podem perder essa oportunidade.

“Abrimos a nossa temporada de fim de ano. Estamos concentrando benefícios, cupons e entretenimento para que nossos usuários possam se divertir e economizar ainda mais durante todo o mês. Além disso, teremos muito conteúdo diferente, incluindo nosso novo comercial com jingle cantado pela Ludmilla, maratona de lives com show exclusivo da Wanessa Camargo e muitas outras novidades”, afirma Felipe Piringer, responsável pelo Marketing da Shopee.

Ofertas especiais no dia principal da campanha

No dia 11 de novembro, data principal da campanha, a Shopee preparou uma série de ofertas especiais. Serão oferecidos frete grátis para compras acima de R$ 10 e R$ 10 milhões em vouchers de descontos. Além disso, diversos produtos estarão com até 70% off, permitindo que os consumidores façam suas compras de forma econômica e inteligente.

Black Friday: Mais ofertas e vantagens exclusivas

A promoção da Shopee não para por aí. No dia 24 de novembro, durante a Black Friday, os clientes terão acesso a cupons adicionais de frete grátis para compras acima de R$ 10, além de R$ 8 milhões em vouchers de descontos. Essa é mais uma oportunidade para garantir os melhores produtos com preços incríveis.



Você também pode gostar:

Seleção de produtos com preços reduzidos

Até a próxima sexta-feira (03), os usuários da Shopee encontrarão uma seleção especial de produtos com preços mais baixos na aba de “Mais Desejados”. Essa é uma ótima oportunidade para adquirir aquele item tão desejado com um desconto especial.

Além disso, produtos natalinos também estarão com descontos, permitindo que os consumidores se preparem para as festas de fim de ano de forma econômica.

Lives especiais e entretenimento exclusivo

Como já é tradição, a Shopee realizará uma maratona de Lives Especial 11.11 com mais de 300 transmissões ao vivo. Os clientes poderão acompanhar shows exclusivos de diversos artistas, além de desfrutarem de entretenimento de alta qualidade enquanto aproveitam as melhores ofertas do dia em todas as categorias.

A Shopee está se empenhando em proporcionar uma experiência única para seus usuários, unindo compras e diversão em uma só plataforma.

Shopee: Uma opção confiável para suas compras online

A Shopee é uma empresa de comércio eletrônico confiável e segura. Com uma ampla variedade de produtos, preços competitivos e agora com a promoção de frete grátis e descontos de até 70%, ela se torna uma opção ainda mais atrativa para os consumidores.

Além disso, a empresa investe em centros de distribuição em todo o país, garantindo agilidade nas entregas e satisfação dos clientes. Não perca tempo! Aproveite as promoções da Shopee neste mês de novembro e faça suas compras de forma inteligente e econômica.

Com frete grátis, descontos de até 70% e uma ampla variedade de produtos, a Shopee é a escolha certa para suas compras online. Não deixe essa oportunidade passar e garanta já os melhores produtos com os melhores preços.