promoção oferece bônus de até 50% para quem fizer ISSO

O programa de fidelidade TudoAzul lançou uma oferta para seus membros, proporcionando a oportunidade de maximizar seus pontos com um bônus de até 50% em transferências de pontos do cartão de crédito. A promoção, que está em vigor até hoje, dia 18, apresenta um incentivo para os participantes.

Embora essa oferta seja uma oportunidade para ganhar bônus, vale mencionar que alguns parceiros não fazem parte da promoção. Os parceiros excluídos desta oferta especial incluem Banestes, Caixa, Esfera, Itaú, Livelo e Unicred. Além disso, a bonificação oferecida varia de acordo com a categoria do cliente dentro do programa TudoAzul. Veja a seguir:

Clientes do Clube TudoAzul:

50% de bônus para transferências acima de 50.000 pontos;

40% de bônus para transferências de 20.001 a 49.999 pontos;

30% de bônus para transferências de 3.000 a 20.000 pontos.

Clientes TudoAzul (não membros do Clube):

40% de bônus para transferências acima de 50.000 pontos;

30% de bônus para transferências de 20.001 a 49.999 pontos;

20% de bônus para transferências de 3.000 a 20.000 pontos.

Esta promoção permite que os clientes do TudoAzul otimizem suas milhas e desfrutarem de recompensas adicionais. Com a validade da oferta se encerrando em breve, os interessados são incentivados a aproveitar essa oportunidade antes que ela expire na quarta-feira, dia 18.

Saiba como participar

Como já dito anteriormente, o TudoAzul está proporcionando aos seus membros uma oportunidade de maximizar seus pontos por meio de uma promoção especial. Para garantir a participação, basta que os consumidores sigam as etapas abaixo antes que a oferta expire:



Cadastro na página da promoção: O primeiro passo para aproveitar o benefício é o registro na página específica da promoção. Este processo deve ser realizado até a data de encerramento, na quarta-feira. Durante o registro, os participantes devem inserir seu CPF e aceitar as condições da promoção, assegurando que todas as informações fornecidas estejam corretas e completas.

Transferência de pontos: Após concluir o registro, o próximo passo envolve a transferência dos pontos do cartão de crédito para a conta TudoAzul.

Recebimento do bônus: Após seguir os procedimentos mencionados anteriormente e cumprir os critérios da promoção, os participantes poderão aguardar o

recebimento do bônus. Os pontos de bônus serão creditados na conta TudoAzul em um prazo de até 15 dias úteis após o término da campanha.

O cadastro na promoção já está disponível, permitindo que os membros comecem a acumular pontos de bônus. Mais informações sobre os benefícios podem ser obtidas nos canais oficiais do programa de fidelidade TudoAzul.

Conheça o programa de fidelidade TudoAzul

O TudoAzul, um programa de recompensas da renomada companhia aérea Azul. O principal objetivo do programa é incentivar a fidelização de clientes oferecendo benefícios e recompensas para aqueles que escolhem voar com a Azul e utilizar serviços de parceiros.

O TudoAzul é semelhante a outros programas de fidelidade de companhias aéreas, como o Smiles (da Gol) e o LATAM Pass (da LATAM Airlines), onde os clientes recebem recompensas por sua fidelidade e uso frequente dos serviços da companhia aérea. Esses programas têm como objetivo criar uma relação mais próxima e duradoura entre a empresa e seus clientes, proporcionando incentivos para que continuem escolhendo a companhia.