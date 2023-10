Promoção que garante 2 anos sem conta de luz termina terça-feira (31); veja como participar

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está oferecendo uma oportunidade única para os consumidores brasileiros. A promoção “2 Anos Sem Conta de Luz” está chegando ao fim e é importante ficar atento ao prazo final, que é na próxima terça-feira (31). Essa ação tem como objetivo incentivar o uso de formas mais modernas de pagamento das contas de energia elétrica. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos mostrar como participar dessa promoção e aproveitar os benefícios oferecidos.

Como funciona a promoção “2 Anos Sem Conta de Luz”

A promoção “2 Anos Sem Conta de Luz” da Cemig é voltada para todos os clientes do estado de Minas Gerais. A ideia é premiar os consumidores que utilizam formas de pagamento mais eficientes, como o Pix e o Débito Automático. A cada conta de luz paga utilizando esses métodos, o cliente acumula números da sorte para participar dos sorteios.

Ao se cadastrar no site da promoção até o dia 31 de outubro, o cliente já está concorrendo aos prêmios. Além disso, existem outras formas de acumular números da sorte, como receber a conta de luz por e-mail, baixar o aplicativo Cemig Atende e fazer a atualização do cadastro, ou autorizar o recebimento de conta apenas por meio do QR Code Pix. Quanto mais formas diferentes o cliente escolher, maiores são as chances de ganhar.

Os prêmios e como aproveitá-los

A cada 15 dias, são sorteados quatro consumidores que terão a oportunidade de ficar dois anos sem pagar a conta de luz. Esses sorteados recebem o prêmio no valor de R$ 5 mil, que é convertido em descontos na conta de energia elétrica. O consumidor premiado poderá utilizar esse benefício ao longo de dois anos.

É importante destacar que a promoção já está em andamento e já foram realizados 40 sorteios até o momento. Até o final do ano, serão 64 ganhadores no total. O próximo sorteio acontece no dia 11 de novembro, e todas as informações sobre a promoção, incluindo o regulamento completo, estão disponíveis no site oficial da Cemig.

Como participar da promoção “2 Anos Sem Conta de Luz”

Participar da promoção “2 Anos Sem Conta de Luz” da Cemig é muito simples. Basta seguir alguns passos para garantir a sua chance de ganhar.



Acesse o site da promoção até o dia 31 de outubro. Faça o cadastro informando os seus dados pessoais. Escolha as formas de pagamento que você deseja utilizar para acumular números da sorte. Fique atento aos sorteios e acompanhe os resultados.

Lembre-se de que quanto mais formas de pagamento você escolher, maiores são as chances de ganhar. Portanto, aproveite as opções oferecidas pela Cemig e aumente suas chances de ficar dois anos sem pagar a conta de luz.

As vantagens de utilizar formas modernas de pagamento

A promoção “2 Anos Sem Conta de Luz” da Cemig tem como objetivo incentivar os consumidores a utilizarem formas mais modernas de pagamento das contas de energia elétrica. Além de concorrer aos prêmios, existem várias vantagens em utilizar métodos como o Pix e o Débito Automático.

Ao utilizar o Pix, por exemplo, o pagamento da conta de luz é instantâneo e prático. Não é necessário digitar códigos de barras ou enfrentar filas em bancos. Basta realizar a transação pelo aplicativo do seu banco e pronto! O pagamento é feito de forma rápida e segura.

Já o Débito Automático facilita ainda mais a vida do consumidor. Com essa opção, o valor da conta de luz é debitado automaticamente da sua conta bancária na data de vencimento. Assim, você não precisa se preocupar em lembrar de pagar a conta ou correr o risco de atrasos. É uma forma conveniente e segura de garantir o pagamento em dia.

2 Anos Sem Conta de Luz

A promoção “2 Anos Sem Conta de Luz” da Cemig é uma excelente oportunidade para os consumidores de Minas Gerais aproveitarem os benefícios oferecidos. Ao participar dessa campanha, você concorre a prêmios e ainda tem a chance de ficar dois anos sem pagar a conta de luz.

Não perca tempo e faça o seu cadastro no site da promoção até o dia 31 de outubro. Escolha as formas de pagamento que mais se adequam às suas necessidades e aumente suas chances de ganhar. Aproveite as vantagens oferecidas pela Cemig e torne o pagamento da conta de luz mais prático e moderno.

Lembre-se de ler o regulamento completo da promoção e ficar atento aos sorteios. O próximo acontece no dia 11 de novembro, e você pode ser um dos sortudos contemplados com dois anos sem pagar a conta de luz. Não perca essa oportunidade!