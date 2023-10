Prorrogação do Imposto sobre Pessoas Jurídicas: A prorrogação do prazo é a mesma para empresas e para pessoas?

AComo empresário, é importante acompanhar todos os prazos fiscais ao longo do ano. Enquanto Dia do imposto pode ser o prazo mais conhecido, há muitos outros que você precisa conhecer. De acordo com um artigo recente, “na verdade, existem muitos prazos fiscais comerciais importantes para 2022 e 2023 ao longo do ano”.

Por exemplo, se você for uma LLC unipessoal, poderá ter prazos fiscais diferentes dos proprietários de uma S Corporation. É importante estar ciente de todos os marcos importantes do calendário tributário que se aplicam ao seu negócio.

Se você não conseguir apresentar sua declaração de imposto de renda federal até o prazo final de 18 de abril de 2023, não entre em pânico. O Receita Federal (IRS) permite que os contribuintes solicitem uma prorrogação, que lhe dará até 16 de outubro de 2023, para apresentar sua declaração de imposto de renda federal de 2022.

De acordo com o IRS, os contribuintes podem usar o programa Free File em IRS.gov/freefile para solicitar uma prorrogação automática do arquivamento. Alternativamente, você também pode arquivar Formulário 4868Pedido de prorrogação automática do prazo de arquivamento.

É importante observar que uma extensão de arquivo não é uma extensão de pagamento de impostos. Se você deve impostos, é melhor pagá-los antes da data de vencimento para evitar possíveis multas e juros sobre o valor devido.

Dicas para evitar penalidades e juros

Como afirma o IRS, “uma prorrogação do prazo para registrar não é uma prorrogação do prazo para pagar”. Isso significa que, se você deve impostos, ainda deve pagá-los na data de vencimento original para evitar multas por atraso no pagamento. No entanto, se você não puder pagar seus impostos integralmente na data de vencimento, o IRS recomenda que você ainda apresente sua declaração de imposto de renda e pague o máximo que puder para reduzir quaisquer multas e juros que possam ser acumulados.

Também é importante notar que, se você for uma vítima elegível de desastres naturais recentes, poderá receber uma prorrogação automática do prazo para efetuar vários pagamentos de impostos. O site do IRS contém mais informações sobre este tópico, incluindo detalhes sobre como determinar se você se qualifica para esta extensão.