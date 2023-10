Prova de vida precisa ser feita até o prazo

A prova de vida é um procedimento essencial para garantir que os aposentados do INSS continuem recebendo seus benefícios regularmente. Com as recentes mudanças implementadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, é importante estar atualizado sobre as novas regras e opções disponíveis para realizar essa comprovação.

Neste artigo, vamos abordar tudo o que você precisa saber sobre a prova de vida do INSS em 2023.

O que é a prova de vida do INSS?

A prova de vida do INSS é um processo pelo qual os aposentados e pensionistas devem passar para confirmar que estão vivos e, assim, continuar recebendo seus benefícios normalmente. Essa verificação é necessária para evitar pagamentos indevidos e fraudes.

Mudanças na prova de vida em 2023

A partir de 23 de janeiro de 2023, o INSS implementou algumas alterações no processo de prova de vida. Agora, o próprio Instituto é responsável por essa etapa, utilizando o cruzamento de dados de diferentes bancos de informações para realizar a comprovação de vida dos segurados.

Anteriormente, a prova de vida era realizada presencialmente, nas agências do INSS, ou por meio de outros órgãos conveniados. No entanto, com o objetivo de facilitar o procedimento e diminuir as filas nas agências, o INSS adotou a prova de vida digital como uma opção válida.

Como é feita a prova de vida em 2023?

Existem algumas opções disponíveis para realizar a prova de vida do INSS em 2023. Vejamos cada uma delas:



1. Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro

Uma das opções para realizar a prova de vida é através do aplicativo Meu INSS, desde que o usuário possua o selo ouro. Esse selo é uma certificação de segurança que garante a autenticidade das informações fornecidas.

2. Acesso a outros aplicativos e sistemas dos órgãos públicos

O INSS também permite a utilização de outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso. Essa opção visa oferecer mais comodidade aos segurados, possibilitando a realização da prova de vida de forma remota.

3. Realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico

Outra forma de realizar a prova de vida é por meio da realização de um empréstimo consignado, que exige o reconhecimento biométrico do segurado. Essa opção é uma alternativa para aqueles que já precisam realizar esse tipo de transação financeira.

4. Atendimento presencial nas agências do INSS

Apesar das opções digitais, ainda é possível realizar a prova de vida de forma presencial nas agências do INSS. Esse atendimento pode ser agendado previamente e é recomendado para aqueles que preferem realizar o procedimento de forma presencial.

5. Vacinação

A vacinação também pode ser utilizada como forma de comprovação de vida para os aposentados do INSS. Ao receber a vacina, o segurado estará demonstrando sua existência e ainda garantindo a imunização contra doenças.

6. Atualizações em órgãos públicos e eleições

Outra opção para realizar a prova de vida é através de atualizações realizadas em órgãos de trânsito ou segurança pública, como a renovação de documentos como passaporte, carteira de trabalho ou motorista. Além disso, a votação nas eleições também pode ser utilizada como forma de comprovação de vida.

7. Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico

Caso o segurado já esteja recebendo o pagamento do benefício com reconhecimento biométrico, essa transação financeira pode ser utilizada como forma de prova de vida.

8. Declaração de Imposto de Renda

A declaração de Imposto de Renda, tanto como titular ou dependente, também pode ser utilizada como forma de comprovação de vida para os aposentados do INSS.

Prova de vida virtual para aposentados do INSS

Com o objetivo de facilitar o processo e evitar a necessidade de deslocamento até as agências do INSS, o Instituto adotou um sistema de prova de vida virtual. Para utilizar esse serviço, é necessário ter uma conta gov.br.

Para verificar se a sua prova de vida está atualizada, você pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS ou entrar em contato pelo telefone 135.

Ademais, a prova de vida do INSS é um procedimento importante para garantir o recebimento regular dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Com as mudanças implementadas em 2023, tornou-se mais fácil realizar essa comprovação, seja de forma presencial ou virtual.

É essencial estar atento às opções disponíveis e cumprir o prazo estabelecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Lembre-se de sempre manter seus dados atualizados e buscar informações confiáveis sobre a prova de vida do INSS.

Dessa forma, você poderá desfrutar tranquilamente dos seus benefícios sem preocupações.