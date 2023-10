Prova do PSS para direção de escolas da Prefeitura de Penedo acontece no domingo, 22

Docentes inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) lançado pela Prefeitura de Penedo para gestores das unidades de ensino da rede pública municipal fazem a prova objetiva na manhã de domingo, 22.

A iniciativa inédita da Secretaria Municipal de Educação (Semed) vai definir diretor geral e diretor adjunto das escolas e creches, com 42 concorrentes habilitados para a etapa eliminatória do PSS que acontece na Escola Municipal Santa Luzia.

Os candidatos devem comparecer no local da prova objetiva com trinta minutos de antecedência, ou seja, às 7h30 porque a prova será aplicada a partir das 8 horas, com portões fechados faltando cinco minutos para as oito horas.

O edital proíbe que os candidatos utilizem aparelhos sonoros, fotográficos ou de registros, calculadoras, celulares ou relógios digitais, durante a prova cujo gabarito oficial será divulgado na segunda-feira, 23, e o resultado parcial na quinta, 26, abrindo para o prazo para a interposição de recursos.

O cronograma do PSS reserva os dias 06, 07 e 08 de novembro para a apresentação dos plano de gestão escolar dos aprovados na prova objetiva, documento que dever entregue no auditório da Procuradoria Geral do Município, com divulgação do resultado final e a homologação do processo seletivo no dia 10 de novembro.