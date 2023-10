Próximo sorteio NÃO acontece nesta sexta-feira; veja datas

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por seus prêmios milionários e sorteios realizados três vezes por semana. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos discutir o próximo sorteio da Mega-Sena, como apostar e outras informações relevantes sobre o jogo.

O próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena, referente ao concurso 2644, está programado para ocorrer no sábado, dia 14/10. O prêmio estimado para este sorteio é de R$ 12 milhões. Esse valor é o resultado de um acumulado, uma vez que não houve ganhadores nos sorteios anteriores.

É importante ressaltar que o sorteio não ocorreu na quinta-feira, dia 12, devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida. Nessa data, não são realizados sorteios das Loterias Caixa. Portanto, os apostadores devem ficar atentos à nova data do sorteio.

Como apostar na Mega-Sena

Apostar na Mega-Sena é simples e pode ser feito de diferentes formas. Você pode apostar nas lotéricas da Caixa, pelo site das Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa ou, se for cliente da Caixa, através do internet banking.

Apostando em uma lotérica da Caixa

Para realizar uma aposta na Mega-Sena em uma lotérica da Caixa, siga os seguintes passos:

Dirija-se à lotérica mais próxima de você. Solicite uma cartela da Mega-Sena. Marque de 6 a 20 números na cartela, escolhendo entre as opções de 01 a 60. Valide sua aposta no caixa da lotérica e guarde o bilhete como comprovante.



Apostando online

Para apostar online, siga as instruções abaixo:

Acesse o site ou aplicativo das Loterias Caixa. Faça um cadastro, caso ainda não tenha uma conta. Escolha o jogo desejado e clique em “Aposte agora”. Utilize a opção “Surpresinha” para que o sistema escolha os números aleatoriamente, se preferir. Utilize a opção “Teimosinha” para repetir os números selecionados em apostas futuras. Informe ao sistema a quantidade de números da aposta. Utilize a opção “Complete o jogo” para que o sistema escolha os números restantes.

Requisitos para jogar na Mega-Sena online

Antes de começar a jogar na Mega-Sena online, é importante atender a alguns requisitos básicos. Veja quais são eles:

Fazer um cadastro nas Loterias Online por meio do site ou do aplicativo, informando seu e-mail, CPF e data de nascimento. É importante ressaltar que só é possível fazer apostas utilizando o seu próprio CPF. Possuir um cartão de crédito de qualquer bandeira para efetuar o pagamento da aposta. Ter mais de 18 anos de idade, conforme a legislação brasileira. Fazer no máximo 999 apostas por “carrinho”, levando em consideração o limite de valor das apostas. Respeitar o horário limite para concorrer aos prêmios, que é até às 19 horas do dia do sorteio.

Sorteios da Mega-Sena

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados. É importante ficar atento aos resultados e conferir se você foi um dos ganhadores.

Próximo sorteio

A Mega-Sena é uma loteria emocionante, que oferece a chance de mudar de vida com prêmios milionários. O próximo sorteio, referente ao concurso 2644, está previsto para o sábado, dia 14/10, com um prêmio estimado de R$ 12 milhões. Para apostar, você pode escolher entre as lotéricas da Caixa, o site das Loterias Caixa, o aplicativo Loterias Caixa ou o internet banking. Não perca a oportunidade de tentar a sorte e quem sabe se tornar o próximo milionário da Mega-Sena.

Calendário da Mega da Virada

A Mega da Virada é um dos sorteios especiais mais aguardados do ano, devido aos seus prêmios milionários. As apostas para esse sorteio começam no dia 13 de novembro e o sorteio ocorre no dia 31 de dezembro, às 20 horas.

Ainda não foi divulgado o valor estimado do prêmio para este ano, mas espera-se que fique na faixa dos R$ 500 milhões. Fique atento ao site das Loterias Caixa para mais informações sobre a Mega da Virada e não perca a chance de participar desse sorteio incrível.